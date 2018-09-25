Умное сельское хозяйство: изобретателей и инноваторов поощрят сертификатами

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Крупнейший на Юге России ежегодный конкурс-смотр изобретателей и инноваторов "Донская сборка 2018", организованный Донским государственным техническим университетом (ДГТУ) и Правительством Ростовской области, пройдет 24-27 октября в Ростове-на-Дону, рассказали РИА Новости в пресс-службе ДГТУ.

Тематика этого года – агротехнологии и умное сельское хозяйство. В этом году в конкурсную программу к основным призовым номинациям "Изобретение года", "Студенческая разработка" и "Юный изобретатель" добавлена "Агротехнология года". Призовой фонд конкурса составит 800 тысяч рублей.

Победители в номинациях "Студенческая разработка" и "Изобретение года" получат сертификаты на 250 тысяч рублей, в номинации "Агротехнология года" – на 300 тысяч рублей. Сертификат даст право на покупку расходных материалов, компонентов и деталей для производства или совершенствования прототипа, услуг по патентованию, маркетинговым исследованиям, обучению и т.д. Призеры и лауреаты получат бесплатное резидентство в промышленном коворкинге "Garaж" ДГТУ на полгода и памятные призы. Для юных изобретателей предусмотрены ценные подарки.

Стать участником конкурса может любой желающий, опыт или наличие научного бэкграунда не обязательны. Главное условие – наличие перспективной инновационной идеи и любого ее материального воплощения: макета, технического прототипа, рабочей модели, а также готовность автора проекта защитить его перед экспертным советом.

В прошлом году победителем конкурса стал предприниматель, который создал уникальный станок по упаковке полиэтиленовых бахил. Экспертный совет отметил новизну, удобство и коммерческий потенциал его изобретения, а также оценил то, что в своем проекте изобретатель уделил особое внимание вопросам благотворительности.

"Донская сборка" дает возможность любому изобретателю заявить о себе, представить свою идею экспертам и, возможно, найти инвесторов для ее воплощения, отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

"Чтобы привлечь к нашему конкурсу больше внимания, в этом году мы проводим деловую программу, в которой стремимся отразить актуальную повестку экономической стратегии региона", — рассказал он РИА Новости.

Участники деловой программы обсудят проблемы формирования и реализации конкурентных преимуществ региона и компаний в различных сферах экономики. Площадка форума соберет предпринимателей-инноваторов малого, среднего и крупного бизнеса, а также представителей власти, институтов развития, науки и экспертного сообщества.

Отбор заявок на сайте донскаясборка.рф продлится до 15 октября.

Организаторы "Донской сборки" – Донской государственный технический университет и Правительство Ростовской области, при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Агентства инноваций Ростовской области (бывш. ЕРЦИР). Генеральный партнер – Юго-Западный банк Сбербанка.