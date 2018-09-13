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Технологии

"Как за квартиру год платить". В Сети пошутили над новыми моделями iPhone‍

(обновлено: 13:47 13.09.2018)
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© REUTERS / Stephen LamЧеловек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 годаЧеловек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компания Apple на презентации в Купертино показала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr и назвала цены на них. Пользователи соцсетей уже отреагировали на новости, обсудив качество, стоимость и шумиху вокруг новых гаджетов.

Цены на iPhone XS начинаются от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи.

Российских пользователей впечатлила цена новинок Apple.

​​​Некоторых заинтересовало, почему к таким дорогим смартфонам не прилагаются беспроводные наушники.

​Других впечатлил объем памяти новых смартфонов.

В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября, предзаказ возможен с 14 сентября.

Те же, но другие: новые смартфоны Apple
© AP Photo / Marcio Jose SanchezВнешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Внешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.
© REUTERS / Stephen LamМаксимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Максимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.
© REUTERS / Stephen LamНовинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.
© AFP 2018 / Noah Berger Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.Новые смартфоны Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger 
Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.
© AFP 2018 / Noah BergerНаряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.Генеральный директор Apple Тим Кук выступает во время презентации Apple в Купертино, Калифорния. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger
Наряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.
© AFP 2018 / Noah Berger Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.Модель Apple Watch Series 4. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger 
Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS и Apple iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.
© REUTERS / Stephen LamМодель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Модель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.Cтарший вице-президент Apple маркетингу Фил Шиллер, рассказывает о камере в Apple iPhone XS. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.Директор по дизайну Apple Джонатан Айв генеральный директор Тим Кук. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.
© REUTERS / Stephen LamУ более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.Демонстрация новых смартфонов Apple iPhone Xr. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
У более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezГенеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.Генеральный директор Apple Тим Кук рассказывает о новом MacBook. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНовые часы Apple Watch 4.Новый Apple Watch 4. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Новые часы Apple Watch 4.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezApple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.Генеральный директор Apple Тим Кук показывает новую модель Apple Watch 4. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Apple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.
© REUTERS / Stephen LamКупить новые iPhone в России можно будет с 28 сентября.Демонстрация новых продуктов Apple после презентации в Купертино, Калифорния. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Купить новые iPhone в России можно будет с 28 сентября.
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Технологии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
zhora_vaskin
Просто телефон не для этих людей и делался. Он сделан для тех, кто без проблем может менять телефоны раз в год, для тех, для кого и тысяча долларов - это не серьёзные деньги.
А если кто-то всё равно хочет его купить, несмотря на то, что это явно не по средствам вещь и берёт ради этого кредит, то это проблема в голове человека, а не в самом телефоне. Более дешёвых альтернатив масса, причём весьма качественных, но нет, сами же выбирают именно этот.
13:00
13.09.2018
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