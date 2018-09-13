"Как за квартиру год платить". В Сети пошутили над новыми моделями iPhone‍

Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года

Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компания Apple на презентации в Купертино показала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr и назвала цены на них. Пользователи соцсетей уже отреагировали на новости, обсудив качество, стоимость и шумиху вокруг новых гаджетов.

Цены на iPhone XS начинаются от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи.

Российских пользователей впечатлила цена новинок Apple.

Новый айфон стоит 130 тысяч…СТО ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ КАРЛ

Я за учебу в год плачу меньше. Это как мне за квартиру год платить. Столько всего можно приобрести на эти деньги #AppleEvent — дочь маяковского (@oblivion_012) 13 сентября 2018 г.

​​​Некоторых заинтересовало, почему к таким дорогим смартфонам не прилагаются беспроводные наушники.

Телефон за сотку, ну положите вы в набор беспроводные наушники, ну че вы? #AppleEvent — Дарья Бусева (@DashulyaBuseva) 13 сентября 2018 г.

​Других впечатлил объем памяти новых смартфонов.

Кому это там сдались 512 гб памяти,лол?

Я свои 16 заполнить не могу 🤷🏻‍♂️#AppleEvent pic.twitter.com/MhTMo1afUu — 🦈 (@ushnillionaire) 13 сентября 2018 г.

Когда создают ифоны с 512гб памяти, а у тебя свой 32гиговый уже пару лет никак не заполнится #AppleEvent — Shwift (@sshwift) 13 сентября 2018 г.

В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября, предзаказ возможен с 14 сентября.