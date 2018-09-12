ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется проектом отечественной ОС Sailfish, смотрит и на других игроков рынка, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ глава фонда Кирилл Дмитриев.
Sailfish Mobile OS RUS — доверенная отечественная операционная система для мобильных устройств. Под доверенной понимается система, использующая аппаратные и программные средства для обеспечения одновременной обработки информации разной категории секретности группой пользователей без нарушения прав доступа. Sailfish ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и госучреждений, входит в Единый реестр отечественного ПО. Разработчик ОС компания "Открытая мобильная платформа" подконтролен "Ростелекому".
"Мы активно смотрим на Sailfish и других игроков. Считаем, что вопрос безопасности данных является одним из ключевых. Мы уже инвестировали в ряд проектов Натальи Касперской", — сказал он.
Владимир Путин на встрече с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном назвал республику важным перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно по всем направлениям.
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала на ВЭФ о формировании ведомства. Глава ведомства также посетила стенд международного информационного агентства "Россия сегодня" и ознакомилась с работой редакторов новостей.
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня»" Дмитрий Груздев, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков у радиорубки Sputnik.
На ВЭФ впервые в этом году проходят сессии, посвященные спорту. В одной из них — "Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022" — участвовал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
"Мы поддерживаем идею защищенных операционных систем и в целом считаем, что было бы интересно вместе с Китаем развивать защищенные операционные системы", — добавил Дмитриев.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Sailfish такая же отечественная, как иномарки из Калининграда. А вообще, очередная мертворожденная инициатива, чиновники снова пытаются изобрести велосипед (привет поисковику от Ростелекома). На бюджетные, разумеется, деньги
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