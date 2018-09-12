ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется проектом отечественной ОС Sailfish, смотрит и на других игроков рынка, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ глава фонда Кирилл Дмитриев.

Sailfish Mobile OS RUS — доверенная отечественная операционная система для мобильных устройств. Под доверенной понимается система, использующая аппаратные и программные средства для обеспечения одновременной обработки информации разной категории секретности группой пользователей без нарушения прав доступа. Sailfish ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и госучреждений, входит в Единый реестр отечественного ПО. Разработчик ОС компания "Открытая мобильная платформа" подконтролен "Ростелекому".

"Мы активно смотрим на Sailfish и других игроков. Считаем, что вопрос безопасности данных является одним из ключевых. Мы уже инвестировали в ряд проектов Натальи Касперской", — сказал он.

"Мы поддерживаем идею защищенных операционных систем и в целом считаем, что было бы интересно вместе с Китаем развивать защищенные операционные системы", — добавил Дмитриев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.