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Технологии

РФПИ интересуется проектом отечественной ОС Sailfish

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (651)
(обновлено: 12:56 12.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на IV Восточном экономическом форумеГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется проектом отечественной ОС Sailfish, смотрит и на других игроков рынка, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ глава фонда Кирилл Дмитриев.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Переход чиновников на ОС Sailfish обойдется в 160 млрд рублей, пишут СМИ
Sailfish Mobile OS RUS — доверенная отечественная операционная система для мобильных устройств. Под доверенной понимается система, использующая аппаратные и программные средства для обеспечения одновременной обработки информации разной категории секретности группой пользователей без нарушения прав доступа. Sailfish ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и госучреждений, входит в Единый реестр отечественного ПО. Разработчик ОС компания "Открытая мобильная платформа" подконтролен "Ростелекому".

"Мы активно смотрим на Sailfish и других игроков. Считаем, что вопрос безопасности данных является одним из ключевых. Мы уже инвестировали в ряд проектов Натальи Касперской", — сказал он.

Восточный экономический форум. День второй
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин на встрече с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном назвал республику важным перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно по всем направлениям.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном на полях IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин на встрече с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном назвал республику важным перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно по всем направлениям.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМинистр просвещения Ольга Васильева рассказала на ВЭФ о формировании ведомства. Глава ведомства также посетила стенд международного информационного агентства "Россия сегодня" и ознакомилась с работой редакторов новостей.Стенд МИА «Россия сегодня» на ВЭФ-2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала на ВЭФ о формировании ведомства. Глава ведомства также посетила стенд международного информационного агентства "Россия сегодня" и ознакомилась с работой редакторов новостей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтенд авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.Стенд авиакомпании Аэрофлот на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава "Сбербанка" Герман Греф отметил, что на Дальнем Востоке созданы условия, привлекательные для инвесторов.Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава "Сбербанка" Герман Греф отметил, что на Дальнем Востоке созданы условия, привлекательные для инвесторов.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев перед началом бизнес-диалога Россия — Китай.Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев перед началом бизнес-диалога Россия — Китай.
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила дать инвесторам, которые развивают туризм в ДФО, пятилетнюю нулевую ставку. Регион способен стать международным туристическим хабом, убеждена она.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня»" Дмитрий Груздев, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков у радиорубки Sputnik.Заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Груздев, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и руководитель центра международных проектов МИА Россия сегодня Василий Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня»" Дмитрий Груздев, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков у радиорубки Sputnik.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОдним из самых ожидаемых событий второго дня форума стал бизнес-диалог "Россия – Япония".Бизнес-диалог Россия – Япония в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Одним из самых ожидаемых событий второго дня форума стал бизнес-диалог "Россия – Япония".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев перед началом пленарного заседания "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев перед началом пленарного заседания "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин дает интервью на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин дает интервью на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров выступил на сессии "Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития".Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на сессии "Молодежное дипломатические сотрудничество со странами АТР: перспективы развития".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии мира, член совета директоров Европейского средиземноморского центра климатических изменений Риккардо Валентини на стенде МИА "Россия сегодня".Лауреат Нобелевской премии мира, член совета директоров Европейского средиземноморского центра климатических изменений Риккардо Валентини
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Лауреат Нобелевской премии мира, член совета директоров Европейского средиземноморского центра климатических изменений Риккардо Валентини на стенде МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа ВЭФ впервые в этом году проходят сессии, посвященные спорту. В одной из них — "Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022" — участвовал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.Член комитета Государственной Думы РФ по энергетике, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин
© РИА Новости / Александр Вильф
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На ВЭФ впервые в этом году проходят сессии, посвященные спорту. В одной из них — "Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022" — участвовал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор офиса Deloitte в Корее Чун Хи Ли в радиорубке Sputnik.Главный исполнительный директор офиса Deloitte в Корее Чун Хи Ли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Главный исполнительный директор офиса Deloitte в Корее Чун Хи Ли в радиорубке Sputnik.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс выступил на молодежной площадке, где работает павильон высокотехнологичных проектов и инноваций.Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс выступил на молодежной площадке, где работает павильон высокотехнологичных проектов и инноваций.
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Дмитрий Песков: цифровой детокс не менее важен, чем физический
© РИА Новости
Дмитрий Песков: цифровой детокс не менее важен, чем физический
"Мы поддерживаем идею защищенных операционных систем и в целом считаем, что было бы интересно вместе с Китаем развивать защищенные операционные системы", — добавил Дмитриев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

IV Восточный экономический форум
IV Восточный экономический форум
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Технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Простой воронежец
Sailfish такая же отечественная, как иномарки из Калининграда.
А вообще, очередная мертворожденная инициатива, чиновники снова пытаются изобрести велосипед (привет поисковику от Ростелекома). На бюджетные, разумеется, деньги
12:49
12.09.2018
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