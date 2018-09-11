"Согреть дом с умом": ученые нашли инновационный подход к теплоснабжению

Управление температурой в доме с помощью приложения в телефоне

Управление температурой в доме с помощью приложения в телефоне

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали способ автоматизации теплоснабжения, обещающий снизить затраты на обогрев зданий без вреда для комфорта теплового режима, сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

В сегодняшней России сохраняется тенденция роста энергопотребления, 35-40% которого приходится на долю тепловой энергии. Дороговизна отопления и недостаточная эффективность управления температурой зданий побуждают оптимизировать теплоснабжение за счет компьютерных технологий и систем типа "умный дом".

Подобный метод предложили специалисты ТюмГУ, объединившие программные инструменты моделирования энергоэффективности с оперативным сбором и анализом информации. "Наш подход – экономия энергии за счет интеллектуального контроля температуры. Энергоэффективность обеспечивается автоматическим снижением температуры помещений до минимального уровня в праздники и ночное время", — прокомментировал заведующий кафедрой безопасности информационных технологий умного города ТюмГУ Александр Захаров.

По его словам, коллектив построил модель температурного режима здания с описанием атрибутов помещений, геометрических и физических связей между ними. Первые определяются поэтажным планом здания, вторые основаны на модели теплообмена внутри и снаружи него.

Также авторы статьи в "Вестнике ТюмГУ" обратились к нейросетям для уточнения параметров теплообмена в здании. "Наш подход лег в основу информационной системы для моделирования теплового режима и управления теплоснабжением помещений. Она подходит для работы и экспериментов как со сгенерированными температурными данными, так и с реальными данными от датчиков в здании и возле него", — заявил Захаров.

По замыслу авторов, получая новую информацию о реальных температурных режимах, модули машинного обучения обеспечивают постоянную корректировку модели здания.

Как сообщили в ТюмГУ, технологию уже готовят к внедрению в интеллектуальной диспетчерской, управляющей энергосбережением в корпусах университета.