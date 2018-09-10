"Технодинамика" создала плот для спасения с тонущих самолетов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" разработал аварийно-спасательный плот с автоматической системой раскрытия и установки на воздушных судах, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

"При вынужденной посадке на воду в случае аварийной ситуации критически важно быстро покинуть авиасудно. "Технодинамика" ставила перед собой цель создать универсальное аварийно-спасательное средство, соответствующее всем международным стандартам и способное успешно конкурировать с импортными аналогами как по функциональному наполнению, так и по цене", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Согласно материалу, данный плот может держать на плаву группу до 17 человек в течении 14 суток, предохраняя от непогоды и колебаний наружной температуры воздуха в диапазоне от –30 до +65 градусов. Время раскрытия плота не превышает 10 секунд. Изделие также оснащено клапанами для подкачки плота.

В "Технодинамике" отметили, что данная разработка стала первым в России образцом спасательной техники, которая полностью соответствует международным стандартам и нормам, предъявляемым к аварийно-спасательному оборудованию, способному автоматически раскрываться на воде.

Холдинг "Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности, как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. "Технодинамика" имеет предприятия в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав госкорпорации "Ростех".