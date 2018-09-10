Летающие роботы и принтеры для бетона: как проекты мейкеров меняют города

Крупнейший международный фестиваль Maker Faire Moscow 2018, организованный лабораторией цифрового производства FabLab НИТУ "МИСиС" при поддержке Музея современного искусства "Гараж" и Парка Горького, прошел в эти выходные в Москве. Руководитель лаборатории Владимир Кузнецов рассказал РИА Новости о том, как развивается мейкерство в России.

- Фестиваль Maker Faire Moscow существует уже несколько лет. Какие наиболее яркие студенческие проекты были созданы за это время?

- Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что фестиваль организован университетом. Студенческими проектами он не ограничен. Maker Faire в любом городе мира — это фестиваль, сотканный из проектов людей разных возрастов, социальных статусов, профессиональной принадлежности и жизненных интересов. Студенты среди наших мейкеров представлены весьма широко, но они не доминируют.

Среди экспонатов фестиваля много проектов, реализованных теми, кому еще только предстоит поступать в университет и теми, на чьих полках дипломы о высшем образовании лежат уже многие годы. Наших участников объединяет то, что они делают что-то им интересное и готовы делиться своими идеями с самой широкой публикой.

‒ Какие "инновационные шедевры" были представлены в этом году?

‒ Лаборатория цифрового производства ФАБЛАБ НИТУ "МИСиС” представила свой новый большой 3D принтер. Мы считаем его весьма шедевральным, но называть его инновационным уже не хочется — самый большой в России 3D принтер мы показали еще три года назад на первом фестивале (Moscow Mini Maker Faire). Разработка этого года является эволюционным развитием проекта.

Из по-настоящему инновационного был представлен поддержанный "Евроцемент груп” совместный проект компании Renca и FabLab НИТУ "МИСиС” — 3D печать геополимерным бетоном. Это не первый строительный принтер в мире, но и разрабатываемый процесс, и используемый материал обладают определенной новизной. К тому же, для нашей страны это была первая публичная демонстрация такого рода технологии.

На фестивале было представлено более 300 проектов в самых разных сферах: нейроинтерфейсы, урбанистическое производство полезных растений, шагающие, плавающие и летающие роботы.

‒ На ваш взгляд, какую практическую пользу приносит этот фестиваль? Меняет ли он реальную городскую среду?

‒ Этот фестиваль проводится как для посетителей — москвичей и гостей столицы, так и участников (мейкеров): первым он дает возможность увидеть, как много может сделать обычный человек, вооруженный современными или традиционными инструментами, фантазией и смекалкой; а вторым он дает возможность показать, как много может сделать обычный человек и увидеть интерес к своему проекту, почувствовать его нужность.

© Пресс-служба НИТУ "МИСиС" Руководитель лаборатории FabLab НИТУ "МИСиС" Владимир Кузнецов © Пресс-служба НИТУ "МИСиС" Руководитель лаборатории FabLab НИТУ "МИСиС" Владимир Кузнецов

Мы считаем, что фестиваль является мощным стимулом к экспериментам, поиску нового. Один из главных девизов Maker Faire — "мы все мейкеры”. Действительно, способность и потребность создавать заложена в человеческой природе, мейкер есть в каждом, и главная цель фестиваля — разбудить спящих мейкеров (посетителей) с помощью активных мейкеров (участников). Фестиваль меняет сознание людей, а те меняют среду вокруг себя.

‒ Фестиваль задуман как площадка для кулибиных и королевых. Как вам кажется, в нашей стране много таких людей?

‒ Все люди, которые создают что-то, уникальны. Люди которые создают что-то по-настоящему уникальное, уникальны в квадрате. Королев был один, увы никаких королевых не было раньше и не будет позже. Он был один, но он не был одинок. Были еще Келдыш, Цандер, Тихонравов и многие другие выдающиеся люди вывели нашу страну в космос.

Теперь должны появляться новые имена. Людей, соизмеримых по своему таланту, трудолюбию и самоотверженности с Королевым, очень мало в любой стране. Такие люди рождаются, может быть, раз в поколение, но важно не только, чтобы родился человек с фантастическим потенциалом, важно чтобы он оказался в среде, в которой этот потенциал раскроется. И наш фестиваль — это часть среды, способствующей пробуждению и развитию талантов.

‒ Как проекты мейкеров из формата хобби могут перерасти в реальные бизнес-стартапы?

‒ Очень легко. Сегодня корпорации лишились монополии на запуск новых продуктов. В распоряжении московского мейкера есть персональные и коллективные (FabLab, ЦТПО, ЦМИТы) средства для прототипирования и отладки комплексных проектов. Производство продукта относительно просто можно организовать в формате аутсорса хоть в Москве, хоть в Шэньчжэне.

Средства на запуск продукта можно собрать через краудфандинг. Все инструменты для разработки, производства, раскрутки продукта доступны энтузиастам. Главное, чтобы продукт был стоящим и чтобы его создатель или команда создателей в него верили, вкладывали в него время, силы, душу.

‒ Фестиваль имеет международный статус. Как вы в целом оцениваете уровень мейкерства в России?

‒ Как стремительно растущий. Если сравнивать Maker Faire Moscow по количеству и разнообразию проектов с такими же фестивалями в Сан-Матео, Токио и Риме, то мы понимаем, что нам есть куда стремиться. Если оценить динамику роста числа участников и посетителей фестиваля в Москве, то мы понимаем, что идем правильной дорогой.



