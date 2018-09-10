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Технологии

Летающие роботы и принтеры для бетона: как проекты мейкеров меняют города

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© РИА Новости / Яков АндреевБеспилотный летающий аппаратБеспилотный летающий аппарат
© РИА Новости / Яков Андреев

Крупнейший международный фестиваль Maker Faire Moscow 2018, организованный лабораторией цифрового производства FabLab НИТУ "МИСиС" при поддержке Музея современного искусства "Гараж" и Парка Горького, прошел в эти выходные в Москве. Руководитель лаборатории Владимир Кузнецов рассказал РИА Новости о том, как развивается мейкерство в России.   

- Фестиваль Maker Faire Moscow существует уже несколько лет. Какие наиболее яркие студенческие проекты были созданы за это время?

Российский 3D-принтер для печати крупных металлических изделий в условиях невесомости
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3D-принтер напечатает сам себя: в Москве пройдет фестиваль Maker Faire
- Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что фестиваль организован университетом. Студенческими проектами он не ограничен. Maker Faire в любом городе мира — это фестиваль, сотканный из проектов людей разных возрастов, социальных статусов, профессиональной принадлежности и жизненных интересов. Студенты среди наших мейкеров представлены весьма широко, но они не доминируют.

Среди экспонатов фестиваля много проектов, реализованных теми, кому еще только предстоит поступать в университет и теми, на чьих полках дипломы о высшем образовании лежат уже многие годы. Наших участников объединяет то, что они делают что-то им  интересное и готовы делиться своими идеями с самой широкой публикой. 

‒ Какие "инновационные шедевры" были представлены в этом году?

‒ Лаборатория цифрового производства ФАБЛАБ НИТУ "МИСиС” представила свой новый большой 3D принтер. Мы считаем его весьма шедевральным, но называть его инновационным уже не хочется — самый большой в России 3D принтер мы показали еще три года назад на первом фестивале (Moscow Mini Maker Faire). Разработка этого года является эволюционным развитием проекта.

Дом будущего: цифровые решения от российского Fablab
© РИА Новости / М. БлиновДом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.Фанерная конструкция
© РИА Новости / М. Блинов
Дом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.
© РИА Новости / М. БлиновИнтерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.Светильники
© РИА Новости / М. Блинов
Интерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.Светильник Рыба-кит
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.Вазы
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.Табурет
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.
© РИА Новости / М. БлиновВ доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Детский конструктор
© РИА Новости / М. Блинов
В доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.Проект Книга загадок
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.
© РИА Новости / М. БлиновТеперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.Клатч из дерева
© РИА Новости / М. Блинов
Теперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.Каркас серфборда
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.
© РИА Новости / М. БлиновВход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».Робот IRIS
© РИА Новости / М. Блинов
Вход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».
© РИА Новости / М. БлиновСемь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?

На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Проект Все дома
© РИА Новости / М. Блинов
Семь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?

На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
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Из по-настоящему инновационного был представлен поддержанный "Евроцемент груп” совместный проект компании Renca и FabLab НИТУ "МИСиС” — 3D печать геополимерным бетоном. Это не первый строительный принтер в мире, но и разрабатываемый процесс, и используемый материал обладают определенной новизной. К тому же, для нашей страны это была первая публичная демонстрация такого рода технологии.

На фестивале было представлено более 300 проектов в самых разных сферах: нейроинтерфейсы, урбанистическое производство полезных растений, шагающие, плавающие и летающие роботы. 

‒ На ваш взгляд, какую практическую пользу приносит этот фестиваль? Меняет ли он реальную городскую среду?

‒ Этот фестиваль проводится как для посетителей — москвичей и гостей столицы, так и участников (мейкеров): первым он дает возможность увидеть, как много может сделать обычный человек, вооруженный современными или традиционными инструментами, фантазией и смекалкой; а вторым он дает возможность показать, как много может сделать обычный человек и увидеть интерес к своему проекту, почувствовать его нужность.

© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Руководитель лаборатории FabLab НИТУ "МИСиС" Владимир Кузнецов
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Руководитель лаборатории FabLab НИТУ "МИСиС" Владимир Кузнецов
Мы считаем, что фестиваль является мощным стимулом к экспериментам, поиску нового. Один из главных девизов Maker Faire —  "мы все мейкеры”. Действительно, способность и потребность создавать заложена в человеческой природе, мейкер есть в каждом, и главная цель фестиваля — разбудить спящих мейкеров (посетителей) с помощью активных мейкеров (участников). Фестиваль меняет сознание людей, а те меняют среду вокруг себя.

‒ Фестиваль задуман как площадка для кулибиных и королевых. Как вам кажется, в нашей стране много таких людей?

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова
© Фото предоставлено пресс-службой НИТУ «МИСиС»
Черникова: шутка про принтер, печатающий сам себя, перестала быть шуткой
‒ Все люди, которые создают что-то, уникальны. Люди которые создают что-то по-настоящему уникальное, уникальны в квадрате. Королев был один, увы никаких королевых не было раньше и не будет позже. Он был один, но он не был одинок. Были еще Келдыш, Цандер, Тихонравов и многие другие выдающиеся люди вывели нашу страну в космос.

Теперь должны появляться новые имена. Людей, соизмеримых по своему таланту, трудолюбию и самоотверженности с Королевым, очень мало в любой стране. Такие люди рождаются, может быть, раз в поколение, но важно не только, чтобы родился человек с фантастическим потенциалом, важно чтобы он оказался в среде, в которой этот потенциал раскроется. И наш фестиваль — это часть среды, способствующей пробуждению и развитию талантов.

‒ Как проекты  мейкеров из формата хобби могут перерасти в реальные бизнес-стартапы?

‒ Очень легко. Сегодня корпорации лишились монополии на запуск новых продуктов. В распоряжении московского мейкера есть персональные и коллективные (FabLab, ЦТПО, ЦМИТы) средства для прототипирования и отладки комплексных проектов. Производство продукта относительно просто можно организовать в формате аутсорса хоть в Москве, хоть в Шэньчжэне.

Средства на запуск продукта можно собрать через краудфандинг. Все инструменты для разработки, производства, раскрутки продукта доступны энтузиастам. Главное, чтобы продукт был стоящим и чтобы его создатель или команда создателей в него верили, вкладывали в него время, силы, душу.   

‒ Фестиваль имеет международный статус. Как вы в целом оцениваете уровень мейкерства в России?

‒ Как стремительно растущий. Если сравнивать Maker Faire Moscow по количеству и разнообразию проектов с такими же фестивалями в Сан-Матео, Токио и Риме, то мы понимаем, что нам есть куда стремиться. Если оценить динамику роста числа участников и посетителей фестиваля в Москве, то мы понимаем, что идем правильной дорогой.


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