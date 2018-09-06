У пользователей Samsung Pay в России появилась новая возможность

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Samsung Electronics совместно с платежными системами Mastercard и Visa, а также банком ВТБ запустил в России услугу перевода денег по номеру телефона в приложении Samsung Pay, говорится в сообщении южнокорейской компании.
Для того, чтобы совершить денежный перевод необходимо провести снизу вверх по экрану смартфона для вызова приложения, выбрать в списке карту и нажать на кнопку "Денежные переводы" рядом с ее изображением. Отправителю для перевода достаточно выбрать номер телефона из списка контактов адресной книги в своем смартфоне или ввести вручную. Отправитель может отслеживать в режиме реального времени, был ли получен перевод, и в случае необходимости отменить свою операцию, если получатель еще не принял перевод, указали в Samsung Electronics.
Для получения перевода пользователю Samsung Pay не нужно указывать данные своей карты, достаточно выбрать карту в приложении, на которую будет зачислена сумма перевода.
Услуга перевода в Samsung Pay реализована с использованием технологии токенизации, что делает ее безопасной, добавили в пресс-службе Visa. "Каждый токен уникален, поскольку генерируется для конкретного устройства и не может использоваться отдельно от него, что делает бесполезным перехват таких данных злоумышленниками, повышая безопасность платежного сервиса", — заверили в Visa.