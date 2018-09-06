У пользователей Samsung Pay в России появилась новая возможность

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Samsung Electronics совместно с платежными системами Mastercard и Visa, а также банком ВТБ запустил в России услугу перевода денег по номеру телефона в приложении Samsung Pay, говорится в сообщении южнокорейской компании.

Такой сервис, по словам компании, запущен впервые в мире. Услуга доступна для держателей карт российских банков платежных систем Mastercard и Visa. Максимальная сумма перевода составляет 75 тысяч рублей за один раз, до 150 тысяч рублей в сутки и до 600 тысяч в месяц по одной карте. Минимальная сумма денежного перевода с использованием Samsung Pay – один рубль. Комиссия за перевод взимается с отправителя и составляет 0,9% от суммы перевода или минимум 30 рублей. При этом с 6 сентября по 31 декабря 2018 года комиссия за переводы с карт Mastercard не взимается, отмечается в сообщении.

Для того, чтобы совершить денежный перевод необходимо провести снизу вверх по экрану смартфона для вызова приложения, выбрать в списке карту и нажать на кнопку "Денежные переводы" рядом с ее изображением. Отправителю для перевода достаточно выбрать номер телефона из списка контактов адресной книги в своем смартфоне или ввести вручную. Отправитель может отслеживать в режиме реального времени, был ли получен перевод, и в случае необходимости отменить свою операцию, если получатель еще не принял перевод, указали в Samsung Electronics.

Для получения перевода пользователю Samsung Pay не нужно указывать данные своей карты, достаточно выбрать карту в приложении, на которую будет зачислена сумма перевода.

"Особенностью сервиса является то, что получатель может принять перевод, даже если он не является пользователем Samsung Pay или смартфона Samsung. В этом случае ему необходимо пройти по ссылке в СМС-оповещении о переводе и на открывшейся странице ввести номер карты, на которую он хочет получить перевод. Получатель может в течение пяти дней принять решение, получать ли перевод и на какую карту его получать", — говорится в сообщении.

Услуга перевода в Samsung Pay реализована с использованием технологии токенизации, что делает ее безопасной, добавили в пресс-службе Visa. "Каждый токен уникален, поскольку генерируется для конкретного устройства и не может использоваться отдельно от него, что делает бесполезным перехват таких данных злоумышленниками, повышая безопасность платежного сервиса", — заверили в Visa.