В России начали тестировать сверхскоростную систему спутниковой связи

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия приступила к отработке сверхскоростной системы передачи данных со спутников, чтобы повысить их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными аналогами, говорится в сообщении компании "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), поступившем в РИА Новости.

Необходимость в высокоскоростных радиолиниях возникла в связи с ростом разрешения спутниковых снимков, а, соответственно, объемов передаваемых данных. В настоящее время российские спутники-картографы "Ресурс-П" передают данные на Землю со скоростью 300 Мбит/с.

"Мы уже завершили стендовую отработку экспериментальной системы, которая позволит передавать данные с орбиты со скоростью до 1,5 Гбит/с. Характеристики этой радиолинии позволят российским спутниковым системам дистанционного зондирования Земли конкурировать с лучшими зарубежными аналогами", — приводятся в сообщении слова инженера-исследователя Центра перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры РКС Алексея Петрова.

"Одновременно мы прорабатываем возможность практического применения нескольких таких радиоканалов для получения общей скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Такая скорость позволит передавать снимки высокого разрешения с низкоорбитальных спутниковых систем", — пояснил он.