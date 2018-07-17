Сбербанк проводит разбирательство по утечке данных клиентов в "Яндекс"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сбербанк проводит разбирательство по утечке данных клиентов в поисковой системе "Яндекса", данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам, там нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев ранее обнаружил, что через поисковик "Яндекса" можно найти персональные данные россиян, включая копии паспортов и банковских платежей. По его словам, стали доступны личные данные клиентов Сбербанка и ВТБ, а также данные россиян с сайта департамента транспорта Москвы.

"Сбербанк проводит разбирательство по данной ситуации. Однако уже сейчас можем сказать, что данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам, здесь нет", — отметили в банке.

Глава Сбербанка Герман Греф в начале июля заявил, что мошенникам ни разу не удалось взломать системы Сбербанка, однако, по его словам, клиенты банка не защищены полностью.