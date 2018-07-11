"Яндекс.Станция" поможет оградить детей от вредоносного контента

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. "Яндекс" научит свою "умную" колонку "Яндекс.Станция" отличать голоса всех членов семьи, что поможет оградить детей от вредоносного контента, рассказал в интервью РИА Новости директор по экспериментальным продуктам "Яндекса", генеральный конструктор "Яндекс.Станции" Константин Круглов.

"Яндекс" во вторник начал продажи своего первого устройства — "умной" колонки "Яндекс.Станция" на базе голосового помощника "Алиса". Станция играет музыку, находит видео и показывает его на телевизоре, ее можно попросить рассказать новости, завести будильник или рассказать сказку. В день старта продаж к магазину компании выстроилась очередь, первая партия устройств была распродана за несколько часов, до окончания работы магазина.

По словам Круглова, "Станция" будет распознавать голоса всех членов семьи.

"Сейчас мы тестируем технологию, которая научит "Алису" отличать голоса членов семьи. Такая технология появится в ближайшее время в "Яндекс.Станции", — сказал Круглов. По его словам, это делается, в том числе, для того, чтобы обезопасить детей от вредоносного контента.

"Во-первых, это будет персонализация, то есть когда ребенок просит включить "Мумий Тролль", то будет включаться мультфильм, а не музыкальная группа. Устройство по голосу будет понимать, какой контент детский. Во-вторых, если ребенок попросит какой-то контент 18+, "Станция" не будет его ставить", — сказал Круглов.

Кроме того, по его словам, уже сейчас предусмотрено три уровня настроек доступности контента. "Вы можете включить семейный режим, умеренный или детский. Это настраивается в приложении", — сказал топ-менеджер. Также пользователь может сменить слово-активатор "Станции": вместо обращения "Алиса" выбрать другое слово.

Круглов рассказал также, что планируется расширять функционал "Станции". Например, будет добавлена функция выбора телеканалов. "Вы сможете переключать не только по названию телеканалов, а просто попросить "включи мне новости" или "включи мне футбол". Устройство знает, где идут новости, где идет футбол, и будет включать нужный телеканал", — пояснил генеральный конструктор "Станции".

Кроме того, по его словам, "Станция" будет интегрироваться со всеми сервисами "Яндекса" — вызов такси, просмотр фотографий с "Яндекс.Диска", возможно — поиск по интернету с помощью голоса.

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