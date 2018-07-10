Умные колонки "Яндекса" начали продаваться на Avito с большой наценкой

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Продажи умных колонок "Яндекса" стартовали в этот вторник, однако на сайте Avito перекупщики уже предлагают приобрести у них этот гаджет примерно с 50% наценкой, следует из данных Avito.

В этот вторник "Яндекс" с 10.00 мск начал продажи "Яндекс.Станции" на базе голосового помощника "Алиса" в своем фирменном магазине. У магазина "Яндекса" на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы с утра выстроилась очередь желающих приобрести "умную колонку". Примерно за час до открытия перед магазином уже стояло несколько десятков человек. Воспользовавшись таким ажиотажем, перекупщики завысили цену на устройство в среднем в 1,5 раза.

Так, в официальном магазине Яндекса "умную колонку" можно приобрести за 9,99 тысячи рублей. Однако на сайте Avito перекупщики уже просят за неё от 13 до 20 тысяч.

"Яндекс.Станция" — первое устройство, разработанное в компании. Станция играет музыку, находит видео и показывает его на телевизоре. К голосовому помощнику можно обращаться с поручениями: например, попросить ее завести будильник или рассказать сказку на ночь. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, поэтому "Алиса" услышит пользователя даже с другого конца комнаты.