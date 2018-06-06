На соревнования морских роботов во Владивостоке приедут более 30 команд

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 30 команд примут участие в первом всероссийском соревновании по морской робототехнике, в том числе 11 команд силовых ведомств, десять команд разработчиков и производителей робототехники и 12 команд российских вузов, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Первые всероссийские соревнования по морской робототехнике пройдут в августе-сентябре во Владивостоке. Организаторами первенства выступают ФПИ и коллегия Военно-промышленной комиссии России. Команды будут соревноваться по направлениям телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов, а также безэкипажных катеров.

"В первом этапе соревнований (17-26 августа) примут участие одиннадцать команд силовых ведомств — Минобороны, МЧС, Росгвардии, Морспасслужбы Росморречфлота и ФСБ России. Производителей и разработчиков морской робототехники на соревнованиях представят десять команд. Во втором этапе соревнований примут участие двенадцать студенческих команд", — сообщает фонд.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.