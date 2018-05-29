Мосгорсуд и "Почта России" разработали "гибридную почту"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Московские суды и "Почта России" разработали систему сотрудничества для рассылки повесток, сообщила во вторник глава Мосгорсуда Ольга Егорова на международной конференции "Суд 21 века: технологии на службе правосудия".

"Внедрена "гибридная почта" для отправки судебных повесток: сотрудник аппарата выбирает дело в базе данных, выбирает участников, которым надо отправить повестки, нажимает кнопку "отправить". Все необходимые данные получателя или отправителя уже есть в базе", — отметила Егорова.

"Сообщение формируется автоматически и передается на "Почту России", где сервис гибридной почты обрабатывает информацию, передает ее в центр печати, там повестка автоматически печатается, упаковывается и отправляется адресату", — сказала глава Мосгорсуда.

По ее словам, столичные суды также развивают систему электронного документооборота и с другими ведомствами.