Финляндия запустит сети 5G в начале 2019 года

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая — РИА Новости. Финляндия стремится стать лидером в области внедрения технологии 5G в регионе Северной Европы и запустит данные сети в коммерческую эксплуатацию в начале 2019 года, заявил премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля в среду на встрече премьер-министров стран Северной Европы, которая проходит в шведском местечке Хёге Кустен (Höga Kusten — Высокий берег).

Главы правительств стран Северной Европы подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере развития пятого поколения мобильной связи 5G.

"Финляндия стремится стать лидером в области внедрения технологии 5G. Мы должны создать благоприятную среду для современных цифровых услуг. Цель состоит в том, чтобы запустить в коммерческую эксплуатацию сети 5G в начале следующего года", — сказал Сипиля.

В своей общей декларации премьер-министры отметили, что скандинавские страны, известные своими инновационными и цифровыми разработками, будут использовать технологии 5G во всех секторах экономики. Премьер-министры также договорились о разработке общего плана действий.

"Содействие технологиям 5G требует сотрудничества на всех уровнях: глобальном, европейском и региональном. Более чем когда-либо прежде, будущие технологии зависят от надежной и быстрой передачи данных и наличия сетей 5G", — отметил Сипиля.

Встреча премьер-министров стран Северной Европы проходит 22-23 мая. Премьеры обсуждают развитие сотрудничества в регионе, актуальные вопросы ЕС и международной повестки дня, такие как ситуация в Сирии и Северной Корее. На предыдущем заседании премьер-министры Северных стран поставили перед собой цель сделать Северные страны наиболее интегрированным регионом в мире. На встрече в Швеции они продолжают обсуждать сотрудничество в таких областях, как цифровая экономика и потенциал развития технологии 5G. Премьер-министры также встретятся с представителями Гренландии, Фарерских островов, Аландских островов, Совета Северных стран и Совета министров Северных стран. По традиции, на данное мероприятие приглашаются и супруги премьеров, для которых составляется отдельная программа.