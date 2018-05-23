Финляндия запустит сети 5G в начале 2019 года

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая — РИА Новости. Финляндия стремится стать лидером в области внедрения технологии 5G в регионе Северной Европы и запустит данные сети в коммерческую эксплуатацию в начале 2019 года, заявил премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля в среду на встрече премьер-министров стран Северной Европы, которая проходит в шведском местечке Хёге Кустен (Höga Kusten — Высокий берег).
"Финляндия стремится стать лидером в области внедрения технологии 5G. Мы должны создать благоприятную среду для современных цифровых услуг. Цель состоит в том, чтобы запустить в коммерческую эксплуатацию сети 5G в начале следующего года", — сказал Сипиля.
В своей общей декларации премьер-министры отметили, что скандинавские страны, известные своими инновационными и цифровыми разработками, будут использовать технологии 5G во всех секторах экономики. Премьер-министры также договорились о разработке общего плана действий.
"Содействие технологиям 5G требует сотрудничества на всех уровнях: глобальном, европейском и региональном. Более чем когда-либо прежде, будущие технологии зависят от надежной и быстрой передачи данных и наличия сетей 5G", — отметил Сипиля.