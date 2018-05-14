Самарские ученые создали на базе беспилотника летающую химлабораторию

САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета создали на базе беспилотника летающую химическую лабораторию, которая позволит проводить оперативный анализ состояния атмосферы, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.
"Воздушная химическая лаборатория способна проводить оперативный анализ состояния атмосферы на высотах до 1000 метров и в радиусе до 2 км от источника", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, комплекс может в автономном режиме совершать облет потенциальных источников загрязнения атмосферы по заранее составленному маршруту с обозначенными точками выбросов, анализировать состав воздуха и передавать полученную информацию в наземный центр управления. Процесс анализа полученных проб занимает до трех минут.
Мобильный лабораторный комплекс, по словам разработчиков, может использоваться в первую очередь нефтегазовыми, химическими и энергетическими компаниями, а также другими промышленными предприятиями, деятельность которых связана с потенциальными выбросами токсичных веществ в атмосферу. Кроме того, прибор можно успешно применять в условиях ЧС: когда для получения достоверной картины требуется оперативно делать большое количество замеров в нескольких точках, а доступ к источнику загрязнения затруднен.