МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительственные директивы о переходе российских госкомпаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО), как планируется, будут опубликованы в мае, сообщил журналистам глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в кулуарах форума "Российский софт: эффективные решения" в рамках Российской недели высоких технологий.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в феврале поручил Росимуществу и Минкомсвязи РФ совместно с АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" разработать директивы госпредставителям в советах директоров госкомпаний, в которых РФ владеет "золотой акцией", о подготовке и утверждении планов перехода на преимущественное использование отечественного ПО.

По словам Массуха, директивы уже прошли межведомственное согласование. "Директивы достаточно жесткие с точки зрения перехода на отечественное ПО. Должны назначить ответственных, составить план, выделить средства, отчитываться раз в полгода, кажется… Как они будут работать — покажет время, но они выйдут в мае", — также сказал он.

По его словам, директивы будут направлены представителям РФ в крупнейших госкомпаниях, входящих в так называемый "список 91-Р". "Это крупнейшие компании в стране, которые занимаются реальным сектором промышленности", — пояснил Массух. По его данным, закупки госкомпаний из этого списка составляют примерно 70% всех закупок госорганами. "То есть, это намного больший рынок для отечественных разработчиков, чем только госорганы", — отметил глава Центра компетенций.

При этом он полагает, что госкомпании не готовы внедрять отечественное ПО, поскольку много лет использовали зарубежный софт. "Наши продукты готовы, в основном, к применению российскими компаниями. А вот как раз госкомпании не готовы их применять. Их 20-30 лет учили использовать западные решения, они построили целую инфраструктуру свою, у них системы налажены поставки этой инфраструктуры, обслуживания. И просто по-человечески люди не хотят переходить на что-то другое", — сказал Массух.

Сейчас госорганы должны закупать в первую очередь российское ПО, руководствуясь его реестром. Зарубежный софт закупать можно, только если нет российских аналогов. По словам Массуха, процесс перехода на использование софта РФ в госкомпаниях должен начаться в 2018 году с составления детальных планов. "В течение трех лет мы видим явный процесс перехода госкомпаний на отечественное аппаратное и программное обеспечение. Это должен быть план, где мы видим, что в 2018 году начался процесс, в 2019 году — пилоты, в 2023 году — перешли", — заключил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальными информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ-2018).