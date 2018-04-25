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Технологии

"Почта России" в 2019 году планирует полностью перейти на российское ПО

Сюжет:
Российская неделя высоких технологий (27)
12:5225.04.2018
(обновлено: 13:18 25.04.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТерминал в отделении Почты России нового формата в Москва-Сити. Архивное фотоТерминал в отделении Почты России нового формата в Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Почта России" планирует полностью перейти на российское программное обеспечение (ПО) в 2019 году, заявил заместитель гендиректора предприятия Сергей Емельченков.

"Благодаря тому, что мы подотчетны Минкомсвязи, мы с самого начала были ориентированы на импортозамещение и использовали российские ФСТЭК-технологии или открытые технологии. Это дало нам задел какой-то, и сейчас, например, мы планируем перейти (на российское ПО — ред.) не в 2021 году, а в 2019 году. То есть 2 года нам нужно, чтобы завершить историю перехода", — сказал Емельченков, выступая на форуме "Российский софт: эффективные решения" в рамках Российской недели высоких технологий.

Все свое

Отделение Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Почта России" сама будет тестировать дроны для доставки посылок
По его словам, в частности, компания планирует внедрить российское офисное ПО "Мой офис".

"Мы год потратили, чтобы посмотреть различные технические решения офисного ПО — и открытый код, и решения, находящиеся в реестре (российского ПО — ред.). Мы сфокусировались на "Моем офисе" и в ближайшее время мы запустим эту историю. Я думаю, что мы сделаем это успешно в нашем объеме — на 160 тысячах компьютеров", — сказал замглавы "Почты". Он добавил, что в мае компания планирует объявить аукцион на закупку офисного ПО. По словам Емельченкова, до конца 2019 года "Почта России" планирует прекратить использование Windows.

Также, по словам Емельченкова, "Почта России" использует деловые программы 1С, а также закупает для почтальонов смартфоны на базе российской операционной системы Sailfish. "Мы запустили и мобильные приложения для почтальонов, сейчас 17 тысяч почтальонов ходят со смартфоном, летом уже будет 25 тысяч — они, кстати, реализованы на российской мобильной операционной системе Sailfish", — сказал топ-менеджер. При этом он призвал российских производителей разрабатывать больше софта для Sailfish. "Маленькая экосистема для этой операционки и хотелось, бы чтобы больше создавалось ПО для этой ОС", — сказал Емельченков.

По его словам, сайт "Почты России" также создан на открытом софте либо на российских технологиях. В 2017 году его посетило 65 миллионов уникальных пользователей. При этом интернет-аудитория России насчитывает порядка 88 миллионов пользователей. "То есть добрые 4/5 аудитории нас посетили", — отметил он.

Пять девяток

Сотрудник открывшегося отделения Почты России нового формата в Московском международном деловом центре Москва-Сити
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Почта России" открыла отделение нового формата в "Москва-Сити"
В целом цифровизация дала позитивные результаты "Почте России", отметил Емельченков. "Например, показатель сохранности посылок…. Мы реально теряли четыре года назад 3% посылок. Сейчас сохранность посылок — 99,9999%. Это хороший результат. "Почта Японии" делает пять девяток после запятой, мы хотим догнать и перегнать их, это делается за счет цифровизации", — сказал Емельченков.

По его словам, "Почта" начала быстрее внедрять новые сервисы — если раньше на это уходило полтора года, то теперь — 4 месяца. "Почта" также запустила мобильное приложение, онлайн-подписку, запустила электронные заказные письма для юрлиц. "Например, 35 миллионов электронных заказных писем было юридически значимо доставлено электронным способом нашим клиентам", — отметил представитель "Почты".

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальными информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018).

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