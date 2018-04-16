"Доктор Веб" нашел новую угрозу для гаджетов на базе Android

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Специалисты антивирусной лаборатории компании "Доктор Веб" обнаружили троянца, который маскируется в каталоге Google Play под видом популярных приложений и подписывает пользователей Android на платные услуги, сообщает компания.
Отмечается, что злоумышленники распространяли троянец под видом известных приложений, среди которых программа GetContact для звонков и работы с телефонными контактами, а также голосовой помощник Алиса, который встроен в приложения "Яндекса" и пока не доступен как отдельное ПО.
В настоящее время троянец удален из каталога Google Play. По информации "Доктор Веб", приложения-подделки успели установить свыше 20 тысяч пользователей.