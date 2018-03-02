Facebook прекратит эксперимент с двумя новостными лентами для пользователей

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Социальная сеть Facebook прекратит эксперимент с двумя отдельными лентами новостей от семьи, друзей и от пабликов, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно заявлению, соцсеть Facebook начала тестирование двух отдельных новостных лент под названием Explore Feed в шести странах в октябре 2017 года.

"Explore Feed был пробным ответом на систематическую обратную связь, которую мы получали за прошедший год от людей, которые говорили, что хотят видеть в новостной ленте больше постов от друзей и семьи… В опросах люди нам сказали, что они были менее удовлетворены постами, которые видели, и две отдельные ленты не помогли им больше общаться с друзьями и семьей", — говорится в заявлении компании.

Пользователи из стран, где проводилось тестирование, считают, что Explore Feed затруднил для них доступ к важной информации, отмечает компания. Как отмечается в заявлении, Facebook считает более удачным решением изменения в январе, связанные с сокращением рекламного и новостного контента в ленте.

Основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил в январе, что новостная лента Facebook будет содержать меньше рекламного и новостного контента и больше сообщений от друзей пользователя. Благодаря этим изменениям, по мнению Цукерберга, пользователи будут проводить меньше времени в Facebook, но с большей пользой.

Одна из крупнейших социальных сетей Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).