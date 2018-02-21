В "Ростехе" разработали устройство противовзрывной защиты банкоматов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Федеральный научно-производственный центр "НИИ прикладной химии" (входит в "Ростех") подготовило к серийному выпуску первое в России устройство противовзрывной защиты банкоматов, говорится в сообщении госкорпорации.

"Разработка стала ответом на участившиеся случаи взрывов банкоматов газовоздушной смесью. Она представляет собой систему, состоящую из датчика-газоанализатора, газогенератора, а также блока питания и обработки. Принцип функционирования устройства заключается в исключении возможности осуществления объемного взрыва во внутреннем объеме сейфа путем вытеснения взрывоопасной газовоздушной смеси и замещения её инертным газом, вырабатываемым газогенераторами", — сообщает "Ростех".

Система детекции, включающая датчик-газоанализатор и блок обработки, осуществляет непрерывный мониторинг и анализ значений концентраций газов во внутреннем объеме сейфа, а при достижении пороговых значений подает команду на срабатывание газогенераторов и сигнал тревоги, отмечается в сообщении. Работает система полностью в автоматическом режиме.

"Оснащение нашим модулем банкоматов позволит уберечь банки от убытков в сотни миллионов рублей", — сказал первый замдиректора по гражданской продукции "НИИ прикладной химии" Артем Муранов.