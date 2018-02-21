В "Ростехе" разработали устройство противовзрывной защиты банкоматов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Федеральный научно-производственный центр "НИИ прикладной химии" (входит в "Ростех") подготовило к серийному выпуску первое в России устройство противовзрывной защиты банкоматов, говорится в сообщении госкорпорации.
Система детекции, включающая датчик-газоанализатор и блок обработки, осуществляет непрерывный мониторинг и анализ значений концентраций газов во внутреннем объеме сейфа, а при достижении пороговых значений подает команду на срабатывание газогенераторов и сигнал тревоги, отмечается в сообщении. Работает система полностью в автоматическом режиме.
"Оснащение нашим модулем банкоматов позволит уберечь банки от убытков в сотни миллионов рублей", — сказал первый замдиректора по гражданской продукции "НИИ прикладной химии" Артем Муранов.