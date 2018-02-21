Борьба собаки-робота с человеком попала на видео

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Робототехники из компании Boston Dynamics протестировали напористость собаки-робота SpotMini. Кадры испытаний разработчики опубликовали на Youtube.

На видео показывается, как робот пытается открыть дверь. При этом сотрудник компании с хоккейной клюшкой и поводком мешает механической "собаке" преодолеть препятствие. Тем не менее SpotMini удалось выбраться наружу.

Отмечается, что техника действовала автономно: разработчики задали ей лишь начальную команду "Иди".

Компания Boston Dynamics основана в 1992 году, занимается гражданскими и военными разработками. Один из самых известных проектов предприятия — робот BigDog, сделанный по заказу американской армии. С лета 2017 года компанией владеет японский конгломерат SoftBank Group.