В "Ростехе" ответили на обвинения в плагиате экипировки солдата будущего

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Схожесть перспективной экипировки российского солдата с броней из компьютерной игры Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier объясняется тем, что обмундирование будущего призвано решать одни и те же задачи. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе корпорации "Ростех".

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал изображения разработанной в "Ростехе" экипировки "солдата будущего". Пользователи Сети отметили сходство с персонажем из игры.

Российский солдат будущего оказался плагиатом pic.twitter.com/ehFvYcoqCU — Радистка (@radistkakeht) 15 февраля 2018 г.

"Говоря упрощенно, образы солдат будущего, которые мы видим сейчас в фантастике — это тот идеал, к которому движутся абсолютно все и который в перспективе будет воплощен не в 3D-графике, а в реальности", — сказали в корпорации.

В сообщении отмечается, что разрабатываемая в разных странах экипировка призвана решать одни и те же задачи: хорошо защищать бойца, умножать его возможности на поле боя, позволять ему лучше слышать, видеть и ориентироваться.

"Исходя из этого, сформировался устойчивый набор элементов снаряжения. Он повторяется не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах", — заявили в "Ростехе".

В корпорации отметили, что опубликованное корректно, но является лишь концептом, поскольку реальный облик экипировки засекречен.