ФПИ планирует создать автоматизированные системы помощи врачу

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует приступить к созданию автоматизированных систем помощи врачу, заявил РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований фонда Сергей Гарбук.

"Медицинскими учреждениями накапливаются огромные информационные массивы данных, которые возможно использовать для создания автоматизированных систем помощи врачу с гарантированным диагностическим качеством. ФПИ планирует приступить к созданию таких систем", — сказал Гарбук.

По его словам, в настоящее время наблюдается резкий рост объемов информации, поступающих от различного рода систем, в том медицинского оборудования и аппаратуры. В целях раннего выявления и лечения различных заболеваний проводятся десятки различных исследований, в том числе в рамках диспансеризации, добавил замглавы ФПИ.

"В свою очередь для подтверждения необходимого уровня качества указанных технологий требуется создание в России соответствующей нормативно-правовой базы и системы сертификации. Без данных мер внедрение в клиническую практику перспективных решений в данной области не представляется возможным", — отметил Гарбук.

Как уточнили в фонде, по итогам прошедшего в Сибирском центре ФПИ (Томск) научно-технического семинара "Интеллектуальные технологии анализа медицинских изображений" принято решение о подготовке конкурса на лучшее решение в области интеллектуального анализа медицинских изображений.

"Мероприятие было решено провести на базе Сибирского центра ФПИ с приглашением представителей медучреждений, сибирских вузов и научных центров, специализирующихся на данной тематике, в связи с наличием у них серьезного научно-технологического задела, консолидация которого способна привести к прорыву на данном направлении", — заключил собеседник агентства.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.