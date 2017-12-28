"Маска-невидимка": разработчик сделал лицо прозрачным с помощью iPhone X

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Японский разработчик Казуя Ноширо создал фильтр iPhone X, который делает лицо невидимым, маскируя его под окружающие объекты.

Ноширо опубликовал в твиттере видео , на котором он позирует перед камерой, а его голова и лицо выглядят совершенно прозрачными. В то время как его глаза, рот и волосы остаются прежними. Разработчик назвал новую функцию "оптическим камуфляжем".

В комментариях пользователи предположили, что программист предварительно заснял интерьер комнаты, который затем использовался для создания эффекта "прозрачности". Несмотря на просьбы подписчиков, Ноширо не стал описывать принцип действия фильтра.

Он отметил, что тестировал функцию для создания новой игры для смартфона, основанной на технологии дополненной реальности.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Пользователи неоднократно сообщали о дефектах смартфона. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране устройства, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку гаджета сразу после включения.