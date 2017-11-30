10VK: РИА Новости и ВК назвали самых обсуждаемых бизнесменов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" и РИА Новости представили очередной рейтинг самых обсуждаемых бизнесменов в совместном спецпроекте #10VK. Рейтинг составлен на основе упоминаний предпринимателей пользователями крупнейшей европейской социальной сети в ноябре. Большинство позиций деловой десятки заняли представители российского бизнеса. Из иностранцев россияне больше всего интересуются деятельностью Илона Маска (10500 упоминаний и 2 место рейтинга из-за споров вокруг его причастности к созданию биткоина Сатоши Накамото), и замыкающих рейтинг Ричарда Бренсона (за создание оператора виртуальной связи в России и участие в Synergy Global Forum 2017) и Марка Цукерберга.

Возглавил рейтинг российский миллиардер и общественный деятель Михаил Прохоров. Его имя пользователи ВК упомянули свыше одиннадцати тысяч раз. В основном, в связи с тем, что бизнесмен предложил свою "финансовую и юридическую помощь" российским биатлонисткам, в частности Ольге Вилухиной, которая, заручившись поддержкой Прохорова, "готова идти хоть в американские суды, хоть в европейские"

ВКонтакте — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 97 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 80 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера ВКонтакте составляет 82 млн ежемесячно.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru - самый читаемый и популярный информационный сайт Рунета, ежедневно его посещают свыше двух миллионов пользователей. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.