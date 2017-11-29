МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Беспилотный гражданский автомобиль в настоящее время создается в России, в конце 2018 года машина пройдет испытания в реальных населенных пунктах, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-участника данного проекта — 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.

"У нас есть крупный партнер в российском автопроме, которого в силу того, что это третья сторона, я пока оставлю в тени. Совместно мы уже добились хороших результатов в роботизации автомобильной техники и планируем продолжать эти работы. Сегодня эта машина может в полностью беспилотном режиме передвигаться по площадке с разметкой и дорожными знаками. К концу следующего года мы планируем уже опробовать ее в населенных пунктах", — сказал он.

ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) — основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства "Уран", которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компании сегодня принадлежит Минобороны РФ.

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