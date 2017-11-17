Новинки Tesla появятся на российских дорогах, считает автоэксперт

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Компания Tesla, которая представила прототип электрического грузовика Tesla Semi, указала путь, по которому будут двигаться все автоконцерны, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Два серебристо-серых грузовика, больше похожие на автобусы-люкс для туристов, демонстрировались в ангаре в калифорнийском Хоторне. Глава компании Илон Маск заявил, что создание электрического грузовика — это очередной шаг в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива. Серийное производство Tesla Semi начнется в 2019 году.

"То, что презентовала Tesla, — это будет, конечно, на наших дорогах. Вопрос — как быстро это появится", — сказал Канаев РИА Новости.

Он напомнил, что в Минэкономразвития утвердили план поддержки отечественного автопрома в размере 65 миллиардов рублей до 2025 года. По его мнению, эти деньги должны пойти на такие высокотехнологичные разработки.

Канаев считает, что в будущем даже исчезнет само понятие "автоконцерн", так как человечество будет двигаться к производству универсального транспорта, сочетающего в себе все характеристики. Он отметил, что необходимость разработки более экологичных автомобилей назрела давно.

"У нас города задыхаются, и мы все отлично знаем, что 90% загрязнения — это выбросы от автомобилей", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, производители автомобилей уже смотрят в сторону такого автотранспорта.

"В этом году все автомобильные концерны на выставке в Женеве показали только гибридные автомобили… А то, что говорят, что электрические автомобили дорогие — они будут дешеветь в зависимости от того, как массово они будут внедряться", — заключил Канаев.