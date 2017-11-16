Роботостроители из Таганрога выиграли I этап конкурса по софту для дронов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Роботостроители из Таганрога победили на первом этапе конкурса "Аэробот" на лучшее программно-аппаратное обеспечение для автономного управления беспилотниками (БПЛА), сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"Лучшее время показали Научно-конструкторское бюро робототехники и систем управления (Таганрог), Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН. По результатам первого этапа данные команды прошли во второй этап конкурса", – говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, задачей команд было прохождение виртуальной трассы с препятствиями произвольного размера и цвета в полностью автономном режиме. При этом каждая команда должна была разработать алгоритмы управления и обработки в реальном времени данных датчиковой аппаратуры программной модели беспилотника.

"Второй и финальный этап состоится в конце апреля 2018 года, в ходе которого участники будут летать уже на реальном полигоне. Беспилотные летательные аппараты командам, прошедшим во второй этап, будут предоставлены Фондом перспективных исследований", – уточнили в ФПИ.

Первый этап конкурса проходил с 13 по 15 сентября в Московском физико-технического институте. В нём также приняли участие команды Новосибирского государственного технического университета, Самарского государственного технического университета, Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева", Ассоциации искусственного интеллекта, Московского физико-технического института и компании "М-Индастриз".

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.