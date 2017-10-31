ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. России и Китаю следует укреплять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-диалога с китайскими интернет-пользователями, организованного изданием "Жэньминь жибао".

"Я считаю, что нам (РФ и Китаю — ред.) тоже можно было бы укреплять сотрудничество и по таким обычным сферам, где применяются элементы современного искусственного интеллекта, но и делать какие-то заделы, планы на будущее, потому что без этого не обойдется ни одна страна, ни в сфере инфраструктуры, ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в сфере транспорта", — сказал Медведев.