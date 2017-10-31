10VK: РИА Новости и ВКонтакте назвали самые обсуждаемые видеоигры

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" в рамках совместного проекта с РИА Новости #10VK составила рейтинг самых обсуждаемых компьютерных игр среди пользователей ресурса в октябре.
В десятку самых обсуждаемых игр октября также вошли Overwatch (17 тысяч), Doom (16 тысяч), главный феномен 2017 года PlayerUnknown's Battlegrounds (14 тысяч), GTA V (13 тысяч), а также FIFA 2018 с 12 тысячами упоминаний.
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