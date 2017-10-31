10VK: РИА Новости и ВКонтакте назвали самые обсуждаемые видеоигры

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" в рамках совместного проекта с РИА Новости #10VK составила рейтинг самых обсуждаемых компьютерных игр среди пользователей ресурса в октябре.

Первое место занял многопользовательский онлайн шутер Warface, который упоминался более 71 тысячи раз. Набирает обороты сезон в Counter-Strike: Global Offensive — игра упоминалась 64 тысячи раз, что в два с лишним раза чаще идущей на третьей строчке Minecraft (27 тысяч). World of Tanks с небольшим отставанием на четвертом месте (25 тысяч упоминаний), пятое место за Dota 2 (21 тысяча), соревновательный сезон в которой тоже только начинается.

В десятку самых обсуждаемых игр октября также вошли Overwatch (17 тысяч), Doom (16 тысяч), главный феномен 2017 года PlayerUnknown's Battlegrounds (14 тысяч), GTA V (13 тысяч), а также FIFA 2018 с 12 тысячами упоминаний.

— крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 миллионов человек, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 миллионов. Активная аудитория встроенного мессенджера ВКонтакте составляет 82 миллиона ежемесячно.

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