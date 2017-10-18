В ОАЭ полиция тестирует летающий мотоцикл из России

АБУ-ДАБИ, 18 окт — РИА Новости. Полиция ОАЭ тестирует летающий мотоцикл производства одной из компаний-резидентов "Сколково", рассказал журналистам директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, руководитель совета союза "Ворлдскиллс Россия" Дмитрий Песков.

"Сегодня одна из компаний резидентов "Сколково", которая поддерживает наши институты развития, разрабатывает летающий мотоцикл. В России мы видели его на выставках. Сегодня коллеги ведут переговоры с полицией Абу-Даби и нескольких других эмиратов о переводе полиции на летающие мотоциклы российского производства", — заявил Песков в кулуарах чемпионата мира WorldSkills в Абу-Даби.

В настоящий момент, по его словам, мотоциклы проходят плотные испытания в условиях местного климата. "Понятно, что пока далеко (несколько километров) не летает и не летает долго, хотя, это уже десятки метров", — рассказал Песков о характеристиках машины.

Он пояснил, что летающие мотоциклы актуальны для ОАЭ. "Для Абу-Даби огромная проблема – это эвакуация из небоскреба, не существует таких пожарных кранов. Одна из таких возможностей – быстро долететь и спасти человека – это как раз летающий мотоцикл. Поэтому, я думаю, что уже через несколько лет мы увидим арабскую полицию, которая перемещается на российских летающих мотоциклах", — заявил он.

Песков добавил, что полиция Абу-Даби является одним из крупнейших заказчиков инновационных разработок. "Они пытаются построить полицию будущего, которая умеет бороться с самыми разными угрозами", — заявил Песков.