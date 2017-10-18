Беспилотные автомобили станут важной частью жизни, считают в OrCam

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Через 20 лет беспилотные автомобили станут полноценной частью жизни людей, а правила дорожного движения сильно изменятся, считает сооснователь и генеральный директор компании OrCam Зив Авирам.
Авирам в 1999 году совместно с Амнон Шашуа основал компанию Mobileye. Фирма занималась разработкой системы помощи водителю для предотвращения аварий и программного обеспечения для беспилотных автомобилей. В 2014 году акции компании начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, она в ходе первичного публичного размещения акций привлекла 890 миллионов долларов, что стало крупнейшим в США IPO среди израильских компаний. В марте 2017 года Intel подписала соглашение о покупке Mobileye за 15,3 миллиарда долларов.
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Часть нашей жизни
"Я верю, что через 20 лет беспилотные автомобили будут частью нашей жизни. Их уровень будет выше, они будут более распространены в больших городах", — заявил Авирам в интервью РИА Новости.
Беспилотные автомобили также помогут снизить количество смертей в результате ДТП. Авирам отметил, что в настоящее время 93% ДТП происходят по вине людей. "Вполне возможно, что если роботизированные системы возьмут на себя эту роль (водителей — ред.), то данная доля снизится до 0%", — рассказал он.
Изменения коснутся не только автомобилей, но и правил дорожного движения. "Правила определенно изменятся, поскольку автомобили будут коммуницироовать между собой. Это будет большим изменением", — заявил он.
Дешевле традиционных автомобилей
По прогнозу Авирама, поддерживать спрос на беспилотные автомобили будет низкая стоимость таких машин. "Все беспилотные автомобили будут иметь страховку. Водителям же не потребуется управлять автомобилем, вместо этого они могут читать, спать, есть, находясь в автомобиле", — считает он.
"Стоимость беспилотных автомобилей будет ниже, чем сейчас, поскольку используемые материалы недорогие. Затраты на обслуживание машин упадут с примерно 50% от стоимости машины до 25%, если не ниже", — добавил он.
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