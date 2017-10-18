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Технологии

Беспилотные автомобили станут важной частью жизни, считают в OrCam

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Форум "Открытые инновации" 2017 (77)
12:4218.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время демонстрации действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 летПрезидент РФ Владимир Путин во время демонстрации действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Через 20 лет беспилотные автомобили станут полноценной частью жизни людей, а правила дорожного движения сильно изменятся, считает сооснователь и генеральный директор компании OrCam Зив Авирам.

Авирам в 1999 году совместно с Амнон Шашуа основал компанию Mobileye. Фирма занималась разработкой системы помощи водителю для предотвращения аварий и программного обеспечения для беспилотных автомобилей. В 2014 году акции компании начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, она в ходе первичного публичного размещения акций привлекла 890 миллионов долларов, что стало крупнейшим в США IPO среди израильских компаний. В марте 2017 года Intel подписала соглашение о покупке Mobileye за 15,3 миллиарда долларов.

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

Часть нашей жизни

Стенд Сбербанка в Экспофоруме. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Сбербанке хотят знать, кто ответит за ДТП с участием беспилотных авто
"Я верю, что через 20 лет беспилотные автомобили будут частью нашей жизни. Их уровень будет выше, они будут более распространены в больших городах", — заявил Авирам в интервью РИА Новости.

Беспилотные автомобили также помогут снизить количество смертей в результате ДТП. Авирам отметил, что в настоящее время 93% ДТП происходят по вине людей. "Вполне возможно, что если роботизированные системы возьмут на себя эту роль (водителей — ред.), то данная доля снизится до 0%", — рассказал он.

Изменения коснутся не только автомобилей, но и правил дорожного движения. "Правила определенно изменятся, поскольку автомобили будут коммуницироовать между собой. Это будет большим изменением", — заявил он.

Дешевле традиционных автомобилей

Беспилотный автомобиль. Архивное фото
© AFP 2017 / Angelo Merendino
Основатель Gett рассказал, когда на дорогах появятся беспилотные автомобили
По прогнозу Авирама, поддерживать спрос на беспилотные автомобили будет низкая стоимость таких машин. "Все беспилотные автомобили будут иметь страховку. Водителям же не потребуется управлять автомобилем, вместо этого они могут читать, спать, есть, находясь в автомобиле", — считает он.

"Стоимость беспилотных автомобилей будет ниже, чем сейчас, поскольку используемые материалы недорогие. Затраты на обслуживание машин упадут с примерно 50% от стоимости машины до 25%, если не ниже", — добавил он.

Беспилотный транспорт
© AFP 2017 / Geoffroy Van Der HasseltВ Париже начали курсировать новые беспилотные мини-автобусы с электрическими двигателями. Пока этот проект считается экспериментальным, в случае успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт.Беспилотный автобус на улице Парижа
© AFP 2017 / Geoffroy Van Der Hasselt
В Париже начали курсировать новые беспилотные мини-автобусы с электрическими двигателями. Пока этот проект считается экспериментальным, в случае успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт.
© AFP 2017 / ANP/ Robin van LonkhuijsenВ 2016 году испытание электрического беспилотного автобуса успешно прошло в голландском городе Вагенинген. Тестирование проводилось на скорости 8 км/ч. Его максимальная скорость может достигать 40 км/ч.Беспилотный автобус перед тест-драйвом в Вагенингене, Нидерланды
© AFP 2017 / ANP/ Robin van Lonkhuijsen
В 2016 году испытание электрического беспилотного автобуса успешно прошло в голландском городе Вагенинген. Тестирование проводилось на скорости 8 км/ч. Его максимальная скорость может достигать 40 км/ч.
© AFP 2017 / ANP/ Bart MaatВ 2015 году компания Mercedes-Benz представила на выставке Consumer Electronics Show концепт-кар F 015 Luxury in Motion, беспилотное вождение для которого не представляет никаких проблем.Беспилотный автомобиль Mercedes Benz F 015 на площади в Амстердаме
© AFP 2017 / ANP/ Bart Maat
В 2015 году компания Mercedes-Benz представила на выставке Consumer Electronics Show концепт-кар F 015 Luxury in Motion, беспилотное вождение для которого не представляет никаких проблем.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ 2016 году в Сколково был представлен российский беспилотный автобус Matreshka M2B8. Производители автобуса-беспилотника в перспективе предлагают использовать разработку как общественный транспорт.Беспилотный автобус Matreshka M2B8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В 2016 году в Сколково был представлен российский беспилотный автобус Matreshka M2B8. Производители автобуса-беспилотника в перспективе предлагают использовать разработку как общественный транспорт.
© Фото : Mercedes-BenzMercedes-Benz Future Truck 2025 – первый грузовик, оснащенный функцией автопилота. Переключение в режим автопилота осуществляется путем нажатия одной кнопки. Автомобиль определяет препятствия с помощью стереокамеры и радаров.Беспилотный грузовик Mercedes-Benz
© Фото : Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Future Truck 2025 – первый грузовик, оснащенный функцией автопилота. Переключение в режим автопилота осуществляется путем нажатия одной кнопки. Автомобиль определяет препятствия с помощью стереокамеры и радаров.
© AFP 2017 / Justin TallisВ октябре 2016 года в британском городе Милтон Кейнс проводилось тестирование беспилотных автомобилей LUTZ Pathfinder. Чтобы машины не создавали пробок на дорогах, беспилотники допустили к тестам в пешеходных зонах.Беспилотный автомобиль на улице города Милтон-Кейнс, Великобритания
© AFP 2017 / Justin Tallis
В октябре 2016 года в британском городе Милтон Кейнс проводилось тестирование беспилотных автомобилей LUTZ Pathfinder. Чтобы машины не создавали пробок на дорогах, беспилотники допустили к тестам в пешеходных зонах.
© AFP 2017 / ANP/ Marcel AntonisseМинистр инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Мелани Шульц ван Хэген за рулем беспилотного автомобиля.Министр инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Мелани Шульц ван Хэген за рулем беспилотного автомобиля
© AFP 2017 / ANP/ Marcel Antonisse
Министр инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Мелани Шульц ван Хэген за рулем беспилотного автомобиля.
© AFP 2017 / Tobias SchwarzВ декабре 2016 года в Берлине прошли испытания беспилотного электробуса Olli, изготовленного компанией Local Motors. Транспортное средство оснащено системой радаров и лазерным сканером, которые обеспечивают безопасность его движения.Беспилотный автобус на презентанции в Берлине
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
В декабре 2016 года в Берлине прошли испытания беспилотного электробуса Olli, изготовленного компанией Local Motors. Транспортное средство оснащено системой радаров и лазерным сканером, которые обеспечивают безопасность его движения.
© AFP 2017 / Karen BleierБеспилотный автомобиль Google не перестает совершенствоваться. Одно из последних достижений – умение разворачиваться в три приема, почти по-человечески.Беспилотный автомобиль Google на улице Вашингтона
© AFP 2017 / Karen Bleier
Беспилотный автомобиль Google не перестает совершенствоваться. Одно из последних достижений – умение разворачиваться в три приема, почти по-человечески.
© AFP 2017 / Angelo MerendinoВ 2016 году на дорогах Питтсбурга проводились испытания беспилотного автомобиля сервиса такси Uber, созданного на основе Ford Fusion и оснащенного датчиками, которые позволяют ему ехать без водителя.Беспилотный автомобиль Uber на улице Питтсбурга
© AFP 2017 / Angelo Merendino
В 2016 году на дорогах Питтсбурга проводились испытания беспилотного автомобиля сервиса такси Uber, созданного на основе Ford Fusion и оснащенного датчиками, которые позволяют ему ехать без водителя.
© AP Photo / Tony AvelarБеспилотный автомобиль Google на улице Маунтин-Вью, США.Беспилотный автомобиль Google на улице Маунтин-Вью, США
© AP Photo / Tony Avelar
Беспилотный автомобиль Google на улице Маунтин-Вью, США.
© AP Photo / Gene J. PuskarБеспилотные автомобили Uber на улице Питтсбурга.Беспилотные автомобили Uber в Питтсбурге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Беспилотные автомобили Uber на улице Питтсбурга.
© Фото : Tesla MotorsОдна из самых обсуждаемых автоновинок – беспилотный электромобиль Tesla Motors Model 3. Это наиболее доступная модель, на которую поступило довольно много предзаказов.Автомобиль Tesla Motors Model 3
© Фото : Tesla Motors
Одна из самых обсуждаемых автоновинок – беспилотный электромобиль Tesla Motors Model 3. Это наиболее доступная модель, на которую поступило довольно много предзаказов.
© AP Photo / Laurent CiprianiВо французском городе Лион пассажиров начали возить электрические автобусы компании Nanya с автопилотом. Такой электробус может перевозить за раз до 15 пассажиров. Его максимальная скорость – 45 км/ч.Беспилотный автобус на улице Лиона, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
Во французском городе Лион пассажиров начали возить электрические автобусы компании Nanya с автопилотом. Такой электробус может перевозить за раз до 15 пассажиров. Его максимальная скорость – 45 км/ч.
© AP Photo / Tony AvelarВ октябре 2016 года американская компания Otto впервые использовала один из своих беспилотных грузовиков для коммерческой доставки груза. Грузовик-беспилотник перевез 45 тысяч банок пива Budweiser, преодолев 120 миль (193 км) по трассе в США.Беспилотный грузовики в Сан-Франциско
© AP Photo / Tony Avelar
В октябре 2016 года американская компания Otto впервые использовала один из своих беспилотных грузовиков для коммерческой доставки груза. Грузовик-беспилотник перевез 45 тысяч банок пива Budweiser, преодолев 120 миль (193 км) по трассе в США.
© AP Photo / Jared WickerhamВ конце 2016 года компания Ford представила новое поколение беспилотной модели Fusion – Hybrid.Тестирование беспилотного автомобиля Ford Fusion Hybrid
© AP Photo / Jared Wickerham
В конце 2016 года компания Ford представила новое поколение беспилотной модели Fusion – Hybrid.
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