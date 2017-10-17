Вексельберг надеется на решение вопросов по доступу к big data

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг в ходе форума "Открытые инновации" рассказал о проблеме отсутствия регулировании доступа к "большим данным" (big data), а также функционирования роботов, и высказал надежду, что правительство подготовит график принятия соответствующих законов.

"Огромнейший вопрос — регулирование оборота данных и вообще вопрос доступа к данным. Цифровая экономика — это вообще про умение обрабатывать, хранить и находить эффективные решения из большого массива накопленной информации. Мы все говорим про big data, но на сегодняшний день юридически не решен вопрос доступа к информации. … Для решения многочисленных задач вы столкнетесь с разнообразными проблемами, связанными с тем, что доступ к информации защищен правовыми актами владельца этой информации", — сказал Вексельберг.

Он отметил, что вопрос, связанный с доступом к персональной информации, чувствительный, и с одной стороны необходимо "обустроить систему" ограничения доступа к персональным данным. "Но, с другой стороны, огромный пласт цифровой медицины основан на том, чтобы эти данные по определенным процессам и процедурам оказались доступны для решения высокотехнологичных медицинских задач", — сказал глава фонда, также обратив внимание на проблему отсутствия регулирования деятельности роботов и дронов.

"Регулирование новых киберфизических систем — для простоты можно назвать это роботами, но это значительно более распространенное, более широкое понятние, которое будет включать в себя и дроны, и беспилотники, и робототехнику и т.д. Как идентифицировать ответственность робота за оказанную услугу, какую он будет нести — правовую или неправовую — ответственность? Целый комплекс проблем и задач, которые сегодня уже становятся чрезвычайно актуальными", — сказал Вексельберг.

"Мы эти предложения в первичном виде сформулировали. И очень важно будет, чтобы решение этих проблем оказалось первостепенным и появился со стороны правительства конкретный график по подготовке и принятию тех законодательных актов, которые и создадут основу для решения этих задач", — заключил Вексельберг.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.