Вексельберг надеется на решение вопросов по доступу к big data

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг в ходе форума "Открытые инновации" рассказал о проблеме отсутствия регулировании доступа к "большим данным" (big data), а также функционирования роботов, и высказал надежду, что правительство подготовит график принятия соответствующих законов.
Он отметил, что вопрос, связанный с доступом к персональной информации, чувствительный, и с одной стороны необходимо "обустроить систему" ограничения доступа к персональным данным. "Но, с другой стороны, огромный пласт цифровой медицины основан на том, чтобы эти данные по определенным процессам и процедурам оказались доступны для решения высокотехнологичных медицинских задач", — сказал глава фонда, также обратив внимание на проблему отсутствия регулирования деятельности роботов и дронов.
"Мы эти предложения в первичном виде сформулировали. И очень важно будет, чтобы решение этих проблем оказалось первостепенным и появился со стороны правительства конкретный график по подготовке и принятию тех законодательных актов, которые и создадут основу для решения этих задач", — заключил Вексельберг.
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.