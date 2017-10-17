Медведев оценил возможные риски рынка криптовалют

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Бум на рынке криптовалют при отсутствии четких правил способен создать серьезные риски, за которые не могут отвечать децентрализованные и анонимные игроки, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Новые технологи — такие как блокчейн — способны радикально трансформировать юридические операции, связанные с учетом, подтверждением данных, исполнением контрактов. И при этом в силу своей природы они не могут принадлежать одной стране или группе стран", — сказал он на пленарном заседании форума "Открытые инновации".

"Вместе с тем, при всякой трансформационной волне возникает много пены. Бум на рынке криптовалют, другие инициативы на основе блокчейна — при отсутствии четких правил способны сгенерировать довольно серьезные риски, за которые не могут отвечать децентрализованные игроки, а тем более анонимные игроки", — заявил премьер.