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Технологии

Старт продаж iPhone 8 в России: ритейлеры довольны спросом

20:2629.09.2017
(обновлено: 20:47 29.09.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкiPhone 8 Plus представлен на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017iPhone 8 Plus представлен на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В России в пятницу в 10 утра стартовали продажи новых смартфонов Apple — iPhone 8 и iPhone 8 Plus, крупнейшие российские ритейлеры, опрошенные РИА Новости, положительно оценивают спрос покупателей на эти новинки.

Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аналитики раскрыли реальную стоимость iPhone 8

Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х. В России iPhone 8 и iPhone 8 Plus начал продаваться с 29 сентября по цене от 56,99 тысячи рублей, продажи iPhone Х стартуют 3 ноября по цене от 79,99 тысячи рублей. Предзаказы на "восьмерку" начались 22 сентября, а 27 октября россияне смогут сделать предзаказ на iPhone X.

Ритейлеры довольны спросом

Как рассказали в "Евросети", за первые шесть часов продажи новых iPhone 8 и iPhone 8 Plus в салонах компании превысили продажи предыдущей модели iPhone 7/ iPhone 7 Plus на 32% за аналогичное время со старта продаж в 2016 году. По данным на 16:00 по московскому времени доля iPhone 8 Plus составила 44% от проданных телефонов, доля iPhone 8 — 56%. Самым популярным цветом стал Space Grey, ему отдали предпочтение 50% покупателей. По объему памяти лидируют смартфоны с характеристикой 64 Гб — их выбирают 80% клиентов.

Представитель "Связного" Сергей Тихонов рассказал, что, по предварительным результатам, новинки востребованы у покупателей. "Сейчас спрос на гаджеты находится на очень высоком уровне, и мы не ожидаем снижения спроса на новинки по сравнению с предыдущим поколением iPhone", — сказал он. Он также отметил, что в период предзаказа покупатели оставили заявки или купили несколько тысяч новых iPhone. Самой популярной моделью за первые несколько часов продаж в "Связном" стал iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб.

Презентация телефонов iPhone 8 Plus, iPhone X и iPhone 8 в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Эксперты сочли сдержанный спрос на новый iPhone 8 хорошим знаком для Apple

Представитель re:Store Людмила Семушина сказала, что старт продаж iPhone 8 и 8 Plus в компании оценивают положительно. "В прошлом году за первые выходные re:Store продал наибольшее количество телефонов среди всех продавцов в России, в этом году наши продажи в первый день сопоставимы с прошлогодними", — сказала она.

По словам Семушиной, 55% купленных в понедельник новых смартфонов Apple — это iPhone 8 Plus. Самый популярный цвет — серый космос, второй по популярности — золотой. Наибольшим спросом пользуются модели 256 ГБ. Также в компании видят сегодня существенный рост продаж по программе trade in.

В "Мегафоне" рассказали, что за первые два часа с начала продаж было реализовано более 350 iPhone 8, а первый iPhone был куплен в Хабаровске, он был цвета "серый космос". Наиболее продаваемая модель — iPhone 8 64 ГБ.

Пресс-секретарь "Вымпелкома" (бренд "Билайн") Анна Айбашева сказала, что уровни продаж и предзаказа на "восьмерки" соответствуют ожиданиям компании. Первая "восьмерка" в сети "Билайн" была продана сегодня в Ростове-на-Дону примерно в 12:00 мск, это iPhone 8 64 Гб цвет "серый космос". "Оценивать первые продажи в сравнении с прошлым годом на текущий момент нерепрезентативно, поскольку впереди еще выходные, когда у людей больше возможностей для покупок", — отметила Айбашева.

Тестирование нового телефона iPhone 8 Plus
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
В России стартовал предзаказ на новые модели iPhone

В "Эльдорадо" сказали, что интерес покупателей к новинке есть, в компании это видят по предзаказам. Спрос на iPhone 8 относительно iPhone 7 в "Эльдорадо" оценят спустя несколько дней продаж. Количество предзаказов в "Эльдорадо" предварительно сопоставимо с "семеркой", но из-за неравного количества вариаций памяти и цветов он чуть меньше (у "семерок" всего было 30 моделей, различавшихся по объему памяти и цветам, у "восьмерки" — всего 12 моделей). Наиболее популярной моделью у покупателей в "Эльдорадо" были iPhone 8 64ГБ "серый космос".

"М.Видео" к утру 29 сентября развезли смартфоны в 116 городов. "Результаты продаж на Дальнем Востоке, в Сибири и первая половина дня в центральных регионах подтверждают, что линейка iPhone 8 интересна россиянам — спрос сопоставим с iPhone 7. В этом году порядка 60% покупателей выбирают модель Plus с увеличенным размером экрана", — отметили в компании.

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