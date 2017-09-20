ФАС пообещала Apple серьезное наказание, если обнаружит координацию цен

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обещает американской Apple более серьезное наказание в случае, если снова обнаружит координацию цен в России — на новые смартфоны iPhone, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

В марте комиссия ФАС признала "Эппл Рус" нарушившей закон "О защите конкуренции" в части координации цен на iPhone пятой и шестой серий. По закону компании грозил штраф от 1 до 5 миллионов рублей, однако смягчающим обстоятельством стало то, что компания самостоятельно, до завершения рассмотрения дела устранила нарушения. В итоге штраф для "Эппл Рус" составил 1,75 миллиона рублей.

"Мы уже занимались подобного рода историей, и если надо, займемся еще одной, но все должны понимать, что на первый раз мы предупреждаем, на второй раз – уже начинаем сильно ругаться, по максимуму наказываем", — сказал Артемьев, отвечая на вопрос, будет ли служба рассматривать цены на новые смартфоны Apple.

Отвечая на уточняющий вопрос, что будет, если ФАС выявить аналогичное нарушение от компании, Артемьев сказал: "Наказание будет больше. Потому, что, как вы знаете, Apple штраф был выписан и предписание было выдано. Оно было исполнено. То есть сам факт нарушения, который был, был сведен к минимуму, но сам факт был".