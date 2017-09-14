Илон Маск опубликовал видео неудачных приземлений Falcon 9

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Instagram видео с неудачными приземлениями Falcon 9.
Во время демонстрации одного из приземлений на видео появилась подпись: "Технически она приземлилась… но не целая".
"Суровая история о том, как Falcon 9, первая возвращаемая ракета орбитального класса, все-таки смогла успешно приземлиться. Вероятно, Falcon понял, что все еще любит нас, или прочитал инструкции", — написал Маск в Instagram.
В июле компании удалось с помощью Falcon 9 вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e. Это произошло после нескольких неудавшихся попыток старта.