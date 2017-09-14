Илон Маск опубликовал видео неудачных приземлений Falcon 9

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Instagram видео с неудачными приземлениями Falcon 9.

The sordid history of how the @SpaceX Falcon 9, the first fully reusable, orbit-class booster rocket, eventually managed to land in one piece and stay that way… maybe Falcon realized it still loved us or finally read the instructions… Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 14 2017 в 12:21 PDT

Ролик под названием "Как не посадить орбитальный ракетный ускоритель" начинается с первой попытки посадить ракету, которая состолась 29 сентября 2013 года. Тогда одна из ступеней Falcon 9 упала в воду.

Во время демонстрации одного из приземлений на видео появилась подпись: "Технически она приземлилась… но не целая".

"Суровая история о том, как Falcon 9, первая возвращаемая ракета орбитального класса, все-таки смогла успешно приземлиться. Вероятно, Falcon понял, что все еще любит нас, или прочитал инструкции", — написал Маск в Instagram.

В июле компании удалось с помощью Falcon 9 вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e. Это произошло после нескольких неудавшихся попыток старта.