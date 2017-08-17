В России предложили ограничить иностранное владение точками обмена трафика

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Минкомсвязь предлагает ограничить иностранное владение точками обмена трафика в РФ, следует из проекта поправок к закону "О связи", опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно законопроекту, иностранное государство, международная организация, иностранное или российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, не вправе прямо или косвенно владеть либо контролировать более 20% акций точки обмена трафика. Ограничения также распространяются и на иностранных граждан, лиц без гражданства, россиян с гражданством другого государства.

Как поясняет министерство, точка обмена трафика – технологическая система, обеспечивающая подключенным к ней сетям связи и (или) информационным системам передачу трафика между ними в интернете. "Под это определение подпадают не только те точки обмена трафиком, которые фактически выполняют эти задачи, но и сети операторов связи вне зависимости от размера", — сказала РИА Новости директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Так, нидерландский холдинг VEON Ltd. косвенно владеет 100% "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн"). Шведская TeliaSonera Group владеет 25,17% "Мегафона". ООО "Т2 РТК холдинг" (бренд Tele2) на 55% принадлежит нидерландской Tele2 Russia Holding AB.

Ранее, в ноябре 2016 года, Минкомсвязь уже публиковала проект поправок к закону, нацеленных на обеспечение стабильности и защищенности функционирования российской части сети интернет. В частности, проект предлагает создать государственную информационную систему (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента интернета.

Законопроектом закреплялась возможность использования ГИС операторами связи. Финансировать работу ГИС Минкомсвязь предлагала из резерва универсального обслуживания, в который все операторы связи страны отчисляют по 1,2% выручки. Предлагалось также предоставление дополнительных прав операторам связи, оказывающим услуги передачи данных и предоставления доступа в интернет. Кроме того, законопроект затронет вопрос организации точек обмена трафиком и пропуска трафика на территории России и определит порядок его организации. Так, операторы связи будут обязаны подключать свои сети связи к точкам обмена трафиком в РФ, которые включены в реестр ГИС.