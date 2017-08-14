"Глонасс" может получить полосу частот без конкурса и аукциона

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может передать акционерному обществу "Глонасс" полосу частот в диапазоне 800 МГц без конкурса и аукциона, сообщил РИА Новости источник на телекоммуникационном рынке.

"Планируется рассмотрение такого вопроса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дата заседания ГКРЧ еще не определена. Вопрос будет рассматриваться на согласительном совещании 31 августа.

Как написала в понедельник газета "Ведомости", частоты понадобились "Глонасс" для развития нового стандарта связи — LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). Этот стандарт нужен для создания сети для интернета вещей, отмечала газета со ссылкой на источника, близкого к ГКРЧ. При этом частоты планируется выделить "для исследований", а не для коммерческого использования, заявил изданию федеральный чиновник.

В настоящее время для устройств российского и европейского диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7–869,2 МГц без таких ограничений. Работать в этих диапазонах проблематично в больших городах, поскольку операторов стало много, отмечало издание.