Крутских рассказал, когда Россия продемонстрирует новые гаджеты

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Через год-полтора РФ сможет продемонстрировать новые отечественные гаджеты, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью RT.
Причины такого резкого поворота на отечественное производство, по его словам, в том, что "только на иностранном оборудовании нельзя быть кибердержавой — это не та отрасль".
"Надо защищать и свои рынки, и своих граждан, и свои государственные процессы управления. Мы не обижены ни математиками, ни инженерами, ни программистами", — также заявил спецпредставитель.