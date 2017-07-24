Крутских рассказал, когда Россия продемонстрирует новые гаджеты

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Через год-полтора РФ сможет продемонстрировать новые отечественные гаджеты, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью RT.

"В этой области нельзя планировать пятилетками, нужно планировать месяцами. Я думаю, что в ближайший год-полтора мы сможем похвалиться нашими техническими достижениями, которых уже немало и сейчас", — ответил Крутских на вопрос известно ли, в каком году в РФ планируется полностью перейти на отечественные гаджеты.

Причины такого резкого поворота на отечественное производство, по его словам, в том, что "только на иностранном оборудовании нельзя быть кибердержавой — это не та отрасль".

"Надо защищать и свои рынки, и своих граждан, и свои государственные процессы управления. Мы не обижены ни математиками, ни инженерами, ни программистами", — также заявил спецпредставитель.