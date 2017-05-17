Геопространственные технологии обсудят эксперты в Москве

Первая Неделя науки, технологий и инноваций GeoData Геопространственные технологии и пространственные данные для экономики и безопасности России

Первая Неделя науки, технологий и инноваций GeoData Геопространственные технологии и пространственные данные для экономики и безопасности России

МОСКВА, 17 мая ‒ РИА Новости. Первая Неделя науки, технологий и инноваций GeoData "Геопространственные технологии и пространственные данные для экономики и безопасности России" стартует 22 мая в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), на одной площадке соберутся представители ведущих компаний и ученые, работающие с данными о земле, получаемыми с космических аппаратов, беспилотников и наземных систем сбора данных. Участники мероприятия, которое организуют МИИГАиК, Фонд развития геодезического образования и науки и АО "Роскартография", познакомятся с новыми техническими решениями, практическими кейсами и инновационными проектами применения геоданных, технологий геодезии и геоинформатики.

Эксперты планируют обсудить не только будущее науки и технологий, но и эффекты от применения этих данных для экологии, безопасности и управления территорией России, мониторинга инфраструктур городов и промышленных объектов. "Неделя GeoData может дать серьезный импульс в развитии технологий, что в перспективе приведет к росту экономики страны", – полагает руководитель исполнительной дирекции недели GeoData, проректор по инновационному развитию МИИГАиК Федор Шкуров.

По его мнению, технологии мониторинга дают информацию, с помощью которой можно контролировать процессы любого масштаба ‒ изменение климата, вырубка леса, техногенные выбросы, транспортные потоки, строительство, границы земельных участков и др. "В городах можно контролировать законность размещения зданий и наружной рекламы, точно рассчитывать площадь квартир, выбирать оптимальный район для открытия бизнеса или покупки недвижимости", ‒ пояснил он, добавив, что получение актуальных геоданных дает возможность более эффективного планирования инвестиций, развития инфраструктуры, вычисления налогов на имущество.

В рамках недели GeoData пройдут курсы повышения квалификации, эко-квест для студентов, приуроченный к "Году экологии" в России, экскурсия в музей МИИГАиК "Золотые комнаты", а также выставка "ГЕО. Интеграция".