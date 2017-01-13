СМИ узнали о предложении Минэкономразвития создать резервную копию рунета

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Минэкономразвития предложило создать резервную копию российского сегмента интернета, чтобы в случае чрезвычайной ситуации с сетью иметь возможность восстановить всю систему. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В среду в Минэкономразвития прошло совещание, на котором чиновники предложили защитить рунет "путем создания резервной, справочной системы, содержащей детальную информацию об автономных системах, IP-адреса", сообщила изданию представитель ведомства Елена Лашкина.

Ранее проблему безопасности предлагало решить Минкомсвязи. По идее министерства, следует обязать операторов подключаться к государственным точкам обмена трафиком, чтобы весь он передавался внутри страны. По расчетам ведомства, так можно дублировать 99% критической инфраструктуры интернета и обеспечить работу рунета даже в случае атаки извне, пишет издание.

В Минэкономразвития раскритиковал идею Минкомсвязи, поскольку это может затруднить для операторов поиск оптимальных маршрутов передачи данных, увеличит их затраты и в итоге приведет к росту цен на связь, говорится в статье.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев, сообщают "Ведомости".

В конце декабря советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета. Клименко полагает, что отношения Москвы и Запада могут еще больше ухудшиться, и рунет заранее необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.