"ВКонтакте" представила новый сервис Истории

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис Истории — новый способ делиться с друзьями фотографиями и короткими видеороликами, не публикуя их на своей странице. Снимки и видео, сделанные в течение дня, будут видны друзьям и подписчикам в новом блоке над новостями 24 часа после публикации.

Михаил Болдов, руководитель мобильных продуктов ВКонтакте: "Вы можете делать фотографии или снимать видеоролики до 12 секунд. Добавьте граффити, стикеры или текст — расскажите о том, что Вы делаете сейчас или поздравьте друзей с наступающими праздниками".

Истории можно отправлять в личных сообщениях, а так же обсуждать с автором. При просмотре своей истории на экране появляется счётчик просмотров.

Истории ВКонтакте доступны в мобильных приложениях для iOS и Android. В полной версии сайта Истории можно посмотреть в личных сообщениях.