Путин продлил страховые льготы для IT компаний

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продляет на 2017-2023 годы действие льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для IT компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Тарифы для IT компаний составят: на обязательное пенсионное страхование — 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2%, на обязательное медицинское страхование — 4%. Таким образом, общий тариф для таких компаний, как и сейчас, будет находиться на уровне 14%.

Действие общего тарифа страховых взносов в размере 30%, предусмотренного сейчас для большинства категорий налогоплательщиков на 2017-2018 год, законом продлевается и на 2019 год. Тарифы составят на обязательное пенсионное страхование — 22%, на обязательное социальное страхование — на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%, по ОМС — 5,1%.

Кроме того, документ относит к контролируемым сделки, одной из сторон которых является исследовательский корпоративный центр (ИКЦ), указанный в законе "Об инновационном центе "Сколково" и освобожденный от уплаты НДС. Для таких центров порог выручки, после которого прекращается действие освобождения от НДС и налога на имущество, а также применение нулевой ставки налога на прибыль повышается с 300 миллионов до 1 миллиарда рублей.

При этом для ИКЦ устанавливается пятилетний срок действия льгот по этим налогам — они будут действовать в 2017–2021 годах.