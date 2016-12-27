Ученые могут создать для МЧС "искусственного интеллектуального оператора"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские ученые намерены создать для МЧС "искусственного интеллектуального оператора", заявил в День спасателя в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.

"Совместно с МЧС России и другими заинтересованными ведомствами мы запланировали ряд проектов по созданию так называемого "искусственного интеллектуального оператора", способного полноценно заменить человека при решении различных задач, связанных с обработкой текстовой, визуальной, акустической и иной информации", — сказал Гарбук.

По его словам, опытная эксплуатация созданных технологий и эксперименты будут продолжены в рамках деятельности Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, который выступил основным исполнителем по совместному проекту.