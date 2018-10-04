Замминистра обороны России провел встречу с советником премьера Ливана

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил проблему сирийских беженцев с советником премьер-министра Ливана Джорджем Шаабаном, сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению, встреча состоялась 4 октября.

"На встрече основное внимание было уделено вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке, а также проблеме возвращения сирийских беженцев к местам их постоянного проживания до начала конфликта в Сирийской Арабской Республике", — говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений в военной и военно-технической областях. Встреча прошла в дружественной обстановке, уточняется в сообщении. В ее ходе была подтверждена готовность сторон к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества по линии оборонных ведомств, в том числе и по гуманитарным вопросам.

По данным российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, по количеству переселенцев из Сирии Ливан занимает второе место. На его территории находятся более 976 тысяч выходцев из САР.