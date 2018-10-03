Саммит России, Германии, Франции и Турции по Сирии может пройти до ноября

АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Четырехсторонний саммит России, Германии, Франции и Турции по Сирии может пройти в Стамбуле в октябре или начале ноября, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что саммит может пройти во второй половине октября.

"Четырехсторонняя встреча будет проведена в октябре или в начале ноября. На повестке дня будет Сирия. Наша цель – обсудить конкретные вопросы, которые внесут вклад в развитие событий в регионе", — заявил Калын журналистам.

Турция и РФ являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года идет вооруженный конфликт.