В Минздраве рассказали о помощи сирийским врачам в повышении квалификации

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Более 220 сирийских граждан учатся в 30 подведомственных организациях Минздрава России, сообщила в среду представитель ведомства Наталья Маркарян на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

"На данный момент в 30 подведомственных Минздраву России организациях медицинского образования проходят обучение более 220 граждан Сирии, из них 55 — в пределах квоты, установленной правительством Российской Федерации. Правовой основой сотрудничества между нашими министерствами является подписанное в Дамаске в 1999 году Соглашение в области здравоохранения и медицины, действующее и по сей день", — сказала Маркарян.

По ее словам, активное участие в работе с сирийскими коллегами принимают представители профессионального медицинского сообщества. Основные направления взаимодействия: организация здравоохранения, профилактическая медицина, первичная медпомощь, охрана здоровья матери и ребенка, инфекционные заболевания, повышение квалификации и специализация медицинских кадров, гигиена и эпидемиология.

Представитель Минздрава отметила, что в условиях военных действий и санкций населению должна быть доступна своевременная и полноценная медицинская помощь. "Для восстановления работы всех систем государства нужны медицинские кадры. Поэтому важнейшим на данном этапе полагаем обучение и повышение квалификации сирийских врачей", — добавила представитель Минздрава.

В качестве примера Маркарян привела визит в Дамаск директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрея Каприна, который провел переговоры и подтвердил готовность оказать помощь Сирии по реализации программ обучения, использованию телемедицины, диагностики и лечения сирийских граждан.

Совместное заседание Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР состоялось в среду в Национальном центре управления обороной РФ под руководством представителя Национального центра управления обороной РФ генерал-майора Евгения Ильина.

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