МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что расширение астанинского формата переговоров по Сирии (Россия, Турция, Иран) сейчас не актуально.

"Что касается расширение астанинского формата, я не думаю, что это сейчас такая актуальная вещь. Есть множество возможностей сотрудничать без каких-либо формализованных изменений в том, что касается гибкого процесса Астаны, процесса Сочи", — заявил Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Он привел в пример "малую группу" по Сирии (США, Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия и Иордания), напомнив, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал налаживать контакты между астанинским процессом и "малой группой".

"Мы к этому готовы. Разумеется, тоже нужно понимать, какие цели мы все преследуем. Если такие контакты будут осуществляться на базе тех принципов, которые одобрены Советом безопасности (ООН) в резолюции 2254, я думаю, это будет очень полезный процесс", — добавил Лавров.

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