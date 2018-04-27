Главы МИД стран НАТО подтвердили поддержку политического диалога по Сирии

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО подтвердили поддержку политического диалога в рамках ООН по сирийскому кризису, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, рассказывая о промежуточных итогах переговоров в Брюсселе.

"Мы обсудили ситуацию в Сирии. Все союзники осудили применение химоружия режимом (президента САР Башара) Асада, и мы поддерживаем усилия ООН в достижении устойчивого политического решения конфликта", — заявил он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что у Москвы есть в избытке доказательства причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе. Он подчеркнул, что на видео "было прекрасно видно", что люди, которые якобы пытаются спасти предполагаемых жертв атаки и которые передвигаются по месту, где якобы применили химические вещества, ничем не защищены. Глава МИД РФ также напомнил, что видео инсценировки было предоставлено "Белыми касками", которые работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая террористов "Джебхат ан-Нусра"*.

* Террористическая организация, запрещена в России

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